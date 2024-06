Film Pixar in live action? Pete Docter spiega perché non è interessato

News Cinema

Dopo i classici d'animazione Disney, anche i film Pixar riceveranno il trattamento live action? A detta di Pete Docter, direttore creativo, non accadrà tanto presto.

Finora Disney non ha esitato nel trasformare i suoi classici d’animazione più amati in film live action. Dopo Cenerentola, Aladdin, La bella e la bestia e Il Re Leone per menzionarne alcuni, tra non molto il pubblico potrà anche imbattersi nella proposta live action di Lilo & Stitch così come nel film in carne ed ossa di Oceania. Ma lo stesso discorso potrà applicarsi anche nel ramo Pixar? A raccontare di più è Pete Docter, il direttore creativo di Pixar Animastion Studios che, stando alla recente intervista rilasciata con il Time, non sarebbe un fan accanito della trasformazione live action.

I film Pixar presto live action? Pete Docter non è un fan

Disney Pixar punta moltissimo su Inside Out 2, sequel tra i più attesi che riporterà sul grande schermo le emozioni di Riley con una spinta in più. Il gruppo si amplia con l’arrivo della pre-adolescenza che schiera in campo anche altre emozioni cruciali tra cui Ansia, che finirà per prendere il sopravvento al quartier generale. Una delle domande più gettonate in merito ai successi d’animazione Pixar riguarda il potenziale adattamento in salsa live action: è possibile? A detta di Pete Docter, direttore creativo degli Studios, quel passaggio non è contemplato al momento. In un’intervista con il Time, è stato fatto presente al direttore creativo un’idea dei fan che vorrebbero Ratatouille in live action, ma Docter non ha mai preso in considerazione l’idea:

No, e forse potrei pentirmi di queste parole, ma in un certo senso mi infastidiscono. Mi piace realizzare film che siano originali ed unici. Rifarlo per me non è poi così interessante. In più sarebbe difficile in questo caso. Gran parte di ciò che creiamo funziona solo grazie alle regole del mondo animato. Ad esempio, se vedi un essere umano entrare in una casa galleggiante il primo pensiero è: ‘Aspetta un attimo, le case sono super pesanti, come fanno dei palloncini a sollevarne una?’ Questo non succede quando hai un personaggio dei cartoni animati, non hai bisogno di spiegazioni. I mondi che abbiamo costruito semplicemente non si adattano molto facilmente.

Docter in questo caso ha scelto come esempio Up e la sua iconica casa volante con il supporto di palloncini colorati. In merito ad Inside Out 2, in arrivo al cinema dal 19 giugno 2024, il direttore creativo è stato piuttosto obiettivo in merito ai risultati attesi: “Se Inside Out 2 non dovesse andar bene al cinema, penso che significhi semplicemente che dovremo pensare in modo ancor più radicale a come gestire la nostra attività”.