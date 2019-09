Festival di Venezia 2019: il Leone d'Oro va a Joker. Tutti i premi della 76esima Mostra del Cinema

News Cinema

Premiati anche Polanski per la regia, Marinelli e Ascaride come attorei. Ecco il palmarès completo assegnato dalla Giuria Internazionale presieduta da Lucrecia Martel.

Ecco l'elenco completo di tutti i premi del Festival di Venezia 2019, assegnati dalla Giuria Internazionale presieduta da Lucrecia Martel.

Leone d'Oro miglior film:

Joker di Todd Phillips

Leone d'Argento Gran Premio della Giuria:

L'ufficiale e la spia di Roman Polanski

Leone d'Argento miglior Regia:

Roy Andersson per About Endlessness

Coppa Volpi migliore attrice:

Arian Ascaride per Gloria Mundi di Robert Guediguian

Coppa Volpi migliore attore:

Luca Marinelli per Martin Eden di Pietro Marcello

Premio per la miglior sceneggiatura:

Nr. 7 Cherry Lane, di Yonfan

Premio Speciale della Giuria:

La mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco

Premio Marcello Mastroianni miglior attore emergente:

Toby Wallace per Babyteeth di Shannon Murphy

Leone del Futuro, Premio Luigi De Laurentiis per un'Opera Prima:

You Will Die at 20, di Amjad Abu Alala

Premio Orizzonti per il miglior film:

Atlantis di Valenty Vasyanovych

Premio Orizzonti miglior regia:

Théo Court per Blanco en Blanco

Premio Speciale della giuria Orizzonti:

Verdict di Raymund Ribay Gutierrez

Premio Orizzonti per la migliore attrice:

Marta Nieto, per Madre

Premio Orizzonti per il migliore attore:

Sami Bouajila per Bik Eneich - Un fils

Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura:

Jessica Palud, Philippe Lioret e Diastème per Revenir, di Jessica Palud

Premio Orizzonti per il miglior cortometraggio:

Darling, di Saim Sadiq

Premio Venezia Classici per il miglior film restaurato:

Estasi, di Gustav Machatý

Premio Venezia Classici per il miglior documentario sul cinema:

Babenco - Tell Me When I Die, di Bárbara Paz

Venice Virtual Reality - Miglior VR:

The Key, di Céline Tricart

Venice Virtual Reality - Miglior Esperienza:

A Linha, di Ricardo Laganaro

Venice Virtual Reality - Miglior storia:

Daughters of Chibok, di Joel Kachi Benson