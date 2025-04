Festival di Cannes 2025: Nicole Kidman riceverà il Women in Motion Award, importante premio al femminile

News Cinema

Durante il settantottesimo Festival di Cannes, verrà consegnato a Nicole Kidman il Women in Motion Award, riconoscimento riservato alle donne dell'industria cinematografica. L'attrice ringrazia commossa.

La settantottesima edizione del Festival di Cannes, che si svolgerà dal 13 al 24 maggio, ha deciso di conferire un riconoscimento a Nicole Kidman insieme a Kering, gruppo internazionale che opera nel settore del lusso e con sede a Parigi e che possiede marchi molto prestigiosi, a cominciare da Gucci e Saint Laurent. Il premio si chiama Women in Motion Award ed è arrivato alla decima edizione. Assegnato in principio ad attrici e registe, è stato successivamente esteso ad altre figure dell'industria cinematografica. Come suggerisce il nome, è destinato al talento femminile.

Il Women in Motion Award 2025 verrà consegnato durante una cena di gala organizzata dal premio e riporta la Kidman al Festival a 8 anni di distanza un altro prestigioso trofeo: il 70th Anniversary Award. Nicole è un'assidua frequentatrice del Festival di Cannes e nessuno dimenticherà mai la sua straordinaria performance in Moulin Rouge!, che nel 2001 ha aperto la cinquantaquattresima edizione. La ricordiamo inoltre in Dogville, Grace di Monaco, Il sacrificio del cervo sacro.

Nicole Kidman ringrazia il Festival di Cannes per il Women in Motion Award

Vincitrice dell'Oscar per la migliore attrice protagonista per The Hours e, nemmeno un anno fa, della Coppa Volpi per la migliore attrice per Babygirl, Nicole Kidman si è dichiarata felicissime di essere stata scelta come destinataria del Women in Motion Award 2025. A questo proposito ha dichiarato:

È un vero onore ricevere questo premio da Francois, Thierry, Iris, dai miei amici del Kering Group e dal Festival di Cannes. Sono orgogliosa di entrare a far parte della lista di donne straordinarie che hanno ricevuto questo riconoscimento prima di me: artiste che sono state delle pioniere che ammiro profondamente. Da 30 anni il Festival di Cannes fa parte della mia vita e sono felicissima di poter aggiungere questo incredibile premio a tutti i ricordi che mi legano a questa manifestazione.

Nel 2010 Nicole Kidman ha fondato una casa di produzione, la Blossom Films, con cui ha sostenuto diversi progetti. Da sempre attenta ai diritti delle donne nell'industria cinematografica, nel 2017 l'attrice ha accompagnato al festival L'inganno di Sofia Coppola e, parlando delle discriminazioni di genere, si è impegnata pubblicamente a recitare, ogni 18 mesi, in un film diretto da una donna. Ha mantenuto la promessa e in 8 anni le collaborazioni sono arrivate addirittura a 19. Ultimamente l'attrice ha impreziosito il suo curriculum con diverse serie tv di altissima qualità.