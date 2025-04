News Cinema

Festival di Cannes 2025, tutti i Film: il programma completo del festival francese

Questa è la Selezione Ufficiale della 78esima edizione di Cannes, che si terrà dal 13 al 24 maggio prossimi e che noi di Comingsoon.it seguiremo quotidianamente sul sito e sui social. Per l'Italia in concorso solo Mario Martone con il suo nuovo Fuori, interpretato da Valeria Golino, ma ci sono due titoli interessanti in Un certain regard.