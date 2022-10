Festeggiamo I 54 anni di Hugh Jackman con i suoi migliori film in streaming\

News Cinema

In attesa di vedere l'attore nuovamente nei panni di Wolverine, ripercorriamo la sua gloria carriera attraverso cinque titoli in streaming.

Compie oggi 54 anni Hugh Jackman, uno degli attori più amati dell’odierno panorama dello showbusiness mondiale. Dopo essersi affermato nel ruolo di Wolverine nel primo X-Men piü di vent’anni fa, Jackman ha ottenuto enormi successi di critica e pubblico svariando dal dramma alla fantascienza, dal thriller al musical, genere in cui eccelle anche a Broadway. In attesa di vederlo nuovamente nel ruolo di Wolverine in Deadpool 3, ecco dunque i cinque film in streaming con cui intendiamo celebrare il talento, la simpatia e l’indubbia versatilità dell’interprete di origine australiana. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Hugh Jackman

The Prestige (2006)

The Prestige: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

Partiamo subito col film più bello che Hugh Jackman ha realizzato in carriera. Chiamato da Christopher Nolan ad affiancare il co-protagonista Christian Bale, l’attore riesce ad esplicitare perfettamente il dolore della perdita, l’ossessione della scoperta, contribuendo a fare di The Prestige un film epocale, una riflessione su realtà e illusione davvero importante. Michael Caine, Scarlett Johansson, Andy Serkis e Rebecca Hall a chiudere un cast perfetto. Il miglior film di quell’anno, senza dubbio. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Les Misérables (2012)

Les Misérables: Il trailer ufficiale italiano in HD

L’unica nomination all’Oscar della carriera Jackman la ottiene come protagonista del potente musical diretto da Tom Hooper. Tratto dal classico di Broadway, Les Misérables è uno spettacolo di raro fascino, costellato di momenti canori esemplari e di una visceralità cinematografica imponente. Tre Oscar tra cui quello alla miglior non protagonista Anne Hathaway. Nel cast anche Russell Crowe, Amanda Seyfried e molte altre star. Film che ottiene anche un grosso successo al botteghino, e meritato. Musical D.O.C. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

Prisoners (2013)

Prisoners: Il nuovo trailer italiano del film con Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal

Il dramma/thriller diretto da Denis Villeneuve vede Jackman nel ruolo intenso di un padre a cui è stata rapita la figlia, pronto ad azioni estreme pur di scoprire chi l’ha presa e salvarla. Prova di spessore, ambigua e sfumata. Insieme a lui un fantastico Jake Gyllenhaal, Viola Davis e un resto del cast superlativo. Film doloroso, tesissimo e magnificamente messo in scena. Quando il genere diventa visione personale. Prisoners ottiene la nomination all’Oscar per la fotografia, ne meritava anche altre. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video.

The Greatest Showman (2017)

The Greatest Showman: Il nuovo trailer italiano del film - HD

Il miglior musical interpretato da Hugh Jackman, uno spettacolo pirotecnico e con canzoni meravigliose che mette in scena diversità, accettazione, esaltazione dell'individuo in maniera vitale e profonda. The Greatest Showman vede nel cast anche Michelle Williams, Zac Efron, Zendaya all’esordio e un gruppo di cantanti/ballerini superlativi. Film sottovalutato dalla critica, mentre il pubblico lo ha esaltato. Bisogna vederlo e rivederlo ancora (come facciamo noi) per apprezzarlo in pieno. Fatelo, ne vale la pena. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.

Logan - The Wolverine (2017)

Logan - The Wolverine: Nuovo trailer italiano del film - HD

Non potevamo che chiudere con il commiato doloroso e ammaliante al personaggio del supereroe. James Mangold costruisce Logan - The Wolverine con un senso del western revisionista di enorme impatto, sia cinematografico che emotivo. Il rapporto con Xavier ancora una volta interpretato da Patrick Stewart e con la giovane mutante che deve proteggere è il cuore pulsante del film. Momenti di grande cinema e una visione oscura, nichilista del cinecomic. Davvero un gran film, giustamente premiato con la nomination all’Oscar per la sceneggiatura non originale. Disponibile su Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Disney +.