Festa del Cinema di Roma 2022: Foto dal red carpet della serata inaugurale

Ecco alcune foto dei protagonisti del primo red carpet della Festa del Cinema di Roma 2022, che si è inaugurata ieri con il film Il Colibrì di Francesca Archibugi.

Vi portiamo sul red carpet dell'Auditorium Parco della Musica in occasione della serata inaugurale della Festa del Cinema di Roma 2022. Tra i presenti, i protagonisti del film Il Colibrì di Francesca Archibugi, che ha aperto ufficialmente il festival: Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, Bérenice Bejo, Benedetta Porcaroli, Laura Morante, Nanni Moretti, Massimo Ceccherini, Fotinì Peluso, Sergio Albelli, Francesco Centorame, Alessandro Tedeschi e Marco Mengoni, interprete della canzona sui titoli di coda del film "Caro amore lontanissimo" di Sergio Endrigo..



Tra gli altri personaggi che hanno sfilato sul tappeto rosso, Melissa Newman, figlia di Paul Newman e Joanne Woodward, che ha presentato la docu-serie The Last Movie Stars di Ethan Hawke e dedicata ai suoi leggendari genitori, e il 94enne James Ivory, premiato alla carriera alla Festa del Cinema di Roma, dove ha presentato il suo documentario A Cooler Climate.

Ecco dunque alcune foto dal red carpet della prima serata della Festa del Cinema di Roma 2022: (Foto di Luca Carlino)