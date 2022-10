A Cooler Climate, un viaggio di James Ivory nei ricordi personali di un mondo scomparso

News Cinema

Un documentario dal sapore nostalgico per James Ivory che a 94 anni in A Cooler Climate propone immagini girate a Kabul nel 1960 e ricordi personali di una lunga vita dedicata al cinema piena di amore per l’Asia.

Un mondo ormai scomparso, al contrario dei ricordi ancora vivi di un uomo di 94 anni che ha piacere di condividerli in un documentario, A Cooler Climate, pieno di garbo e inevitabile malinconia. Premiato alla carriera alla Festa del Cinema di Roma, James Ivory ha ritrovato fra gli scaffali e i cassetti di una vita le bobine di un documentario girato, quasi finito di montare ma mai distribuito. Un viaggio nel 1960 lo portò a Kabul, in un Afghanistan in piena svolta modernizzatrice, ben lontano dall’opprimente società imposta dai talebani, prima dell’arrivo dei russi e degli americani.

Abolito il velo obbligatorio, liberalizzati i costumi per le donne, in diritto di occupare ogni ruolo e posizione sociale, alla ricerca di un superamento almeno nelle zone urbanizzare delle antiche tradizioni tribali, il paese asiatico venne scelto per una ragione molto prosaica da Ivory come secondo paese asiatico dopo l’india in cui girare un ritratto fra arte e architettura locale. Non faceva troppo caldo, al contrario di altre realtà di quella parte di mondo. Non trovando monumenti degni di rilievo, come in India, si concentrò invece sul fiume Kabul e chi lo abitava. Ivory rievoca le giornate trascorse pigramente o in piena attività esplorativa, accompagnando delle immagini appena invecchiate dal tempo e di grande suggestione con i suoi ricordi, sulle note dolci di una colonna sonora composta da Alexandre Desplat.

Inevitabile per lui, sfogliando le pagine del diario di oltre sessant’anni fa, fare confronti con la sua America. Kabul è definita brutta ma piena di un’umanità così varia e composita come non ne aveva mai vista, mentre la campagna circostante è brulla come il New Mexico e sono i paesaggi dell’Arizona e del Colorado a venirgli in mente viaggiando sulla strada verso Bamyan. Unico antico monumento ancora esistente, almeno nel 1960, visto che le enormi statue del Buddha vennero come noto fatte saltare in aria nel 2001 dalla furia iconoclasta dei talebani.

Nel rievocare Kabul, Ivory si aiuta con le parole di Babur, discendente di Gengis Khan e Tamerlano, fondatore della dinastia Moghul in India, che passò molto tempo in quella città e in quei luoghi nei primi anni del 1500, come raccontato in un libro autobiografico, finendo per innamorarsi e chiedere di essere poi sepolto sulle rive del fiume Kabul. Il regista torna poi con la memoria alla sua infanzia a Climate Falls, Oregon, da cui il doppio senso del titolo, riferito a un clima mite ma anche alla sua crescita come figlio di un commerciante di legname alle prese con un’omosessualità impossibile da esplicitare in società. Ricorda anche un viaggio a Venezia nel 1952, per girare immagini delle opere d'arte della città, appena studente di cinema alla University of Southern California. Spende poche parole, sobrie eppure commosse, per raccontare il suo primo incontro nel 1961 con Ismail Merchant, compagno professionale e di vita per tanti decenni. Un viaggio malinconico e garbato, come il suo autore, negli anni in cui il suo amore per il cinema si fondeva in armonia con quello per l’Asia.