The Last Movie Stars: alla Festa del cinema di Roma Melissa Newman con la docuserie su Paul Newman e Joanne Woodward

Presentato nella prima giornata della Festa del cinema di Roma The Last Movie Stars, docuserie diretta da Ethan Hawke sul rapporto intimo e professionale di Paul Newman e Joanne Woodward. Ad accompagnarlo i produttori e la figlia dei due attori, Melissa Newman.

Il volto di quelle due leggende del cinema che sono Paul Newman e Joanne Woodward campeggia, in un'immagine giovanile, sul manifesto della Festa del cinema di Roma di quest'anno. Protagonisti di un omaggio che comprende i loro film insieme e l'anteprima della docuserie HBO diretta da Ethan Hawke The Last Movie Stars, i due grandi attori rivivono anche nello sguardo - soprattutto negli occhi, identici a quelli del padre - di Melissa Newman, cantante, artista ed ex attrice che ha accompagnato la storia dei suoi genitori assieme ai produttori esecutivi Emily Wachtel e Adam Gibbs (assente, oltre ad Hawke, l'altro producer Martin Scorsese). Alla fine del breve incontro in cui è stato presentato alla stampa The Last Movie Stars, Melissa Newman si è alzata in piedi e in un vero e proprio coup de théâtre ha rivelato di indossare l'abito che portava Joanne Woodward agli Emmy e ha aperto la grande e bellissima sciarpa che portava al collo, con la riproduzione dei volti dei suoi genitori.

The Last Movie Stars: la genesi del progetto, a dicembre su Sky e NOW

Sulla base del ritrovamento casuale della trascrizioni di una serie di interviste (i cui nastri sono stati distrutti) realizzate da Stewart Stern (lo sceneggiatore di Gioventù bruciata) tra il 1987 e il 1991 per raccontare la biografia di Paul Newman e dal desiderio di Emily Wachtel, produttrice e amica di famiglia dei Newman, di rendere un doveroso omaggio, The Last Movie Stars doveva inizialmente essere dedicato solo all'attore, ma studiando il materiale si è visto quanto la sua vita umana e professionale fosse inscindibile da quella di Joanne Woodward, con cui è stato sposato 50 anni, fino alla sua morte nel 2008 (lei ha oggi 92 anni). Non solo, ma raccontando la loro vicenda, così strettamente legata all'impegno politico e civile, era possibile dipingere un ritratto di mezzo secolo di storia americana. Ethan Hakwe ha lavorato alla serie durante la pandemia (ma il progetto iniziale è del 2015), coinvolgendo amici attori che prestassero la voce alle persone intervistate. Tra questi ci sono Vincent D'Onofrio, Laura Linney, Zoe Kazan, Bobby Cannavale, Lauren Linney e molti altri, in un'alternanza di testimonianze, tracce d’archivio e sequenze memorabili di grandi film. In Italia The Last Movie Stars arriverà a dicembre in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Una coppia innamorata, duratura e impegnata e una famiglia di artisti

The Last Movie Stars dipinge un ritratto intenso di una coppia duratura, intrecciata per sempre con la storia del cinema americano. Negli anni '50, un giovane Paul e un'ancor più giovane Joanne si recano a New York per iniziare la loro carriera di attori, e incrociano fatalmente i loro percorsi come sostituti a Broadway. C'è solo un problema: Paul è già sposato. Resa finalmente pubblica la loro relazione, i novelli sposi Paul e Joanne trovano successo insieme, e Joanne porta a casa un Oscar® come migliore attrice. La serie ripercorre le loro vite, tra le glorie e le difficoltà, in un rapporto in cui oltre al cinema c’era molto altro. E proprio questo ha sottolineato Melissa Newman, parlando della storia dei genitori come di una favola complessa, più attuale della semplicità delle favole di un tempo e dell'importanza dell'idea che due persone restassero sposate e innamorate nonostante le complicazioni e i problemi della loro vita. Quanto alla vita hollywoodiana, ha raccontato che i suoi avevano fatto la scelta di vivere nel Connecticut, proprio per starne lontani. In casa loro si respirava un'atmosfera artistica, con lei che continuava a fare teatro (spinta anche da lui, che l'aveva indotta a superare la sua paura dell'aereo per tornare sul palcoscenico), mentre lui adorava fare ricerche sui personaggi e i film che avrebbe interpretato ancora più della recitazione. Si parlava del mestiere dell'attore, di arte e politica e c'era l'attivismo, che ognuno viveva a modo suo: Paul Newman impegnato nelle battaglie per il disarmo nucleare, Joanne Woodward protagonista di numerose marce (tradizione portata avanti dalla famiglia di Melissa) per il clima. Ma non c'erano solo conversazioni intellettuali: si mangiavano i toast preparati da lui ("che te li porgeva come fossero caviale") e si beveva caffé ("mio padre faceva un caffé orribile, molto forte, imbevibile). E c'erano i cani: quando Melissa ha ricordato alla madre di quella volta che avevano lavato il cane nel lavandino lei ha negato sdegnata, ma, dice la figlia sorridendo, esiste una foto che la ritrae proprio mentre lo fa. Una bella famiglia, una famiglia "normale", composta da due artisti straordinari la cui vita e la cui opera vale la pena che le generazioni più giovani, ma non solo, riscoprano grazie a questa bellissima serie.