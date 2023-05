Fast X, Vin Diesel a Roma per la premiere mondiale del film: "Godetevi il cast più incredibile della storia"

News Cinema

Il decimo e penultimo film della saga di Fast & Furious si ambienta in parte a Roma ed è proprio nella capitale che inizia il tour promozionale con Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Charlize Theron, Brie Larson, John Cena, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Scott Eastwood, Sung Kang, Nathalie Emmanuel e Helen Mirren.

La scorsa estate si poteva intravedere Jason Momoa in motocicletta per le strade di Roma, impegnato nelle prime scene del suo ingresso nella saga di Fast & Furious. Dante, questo il nome del suo personaggio, è la nuova nemesi di Dom Toretto che si presenta mettendo Roma a ferro e fuoco con una serie di iperbolici inseguimenti in auto, marchi di fabbrica della famosa saga. Dieci mesi più tardi Fast X, annunciato come penultimo capitolo, è pronto ad uscire nei cinema dal 18 maggio ed è proprio la capitale italiana a battezzare il film ospitando l'anteprima mondiale.

Momoa è assente, ma gli altri ci sono quasi tutti. In conferenza stampa per il film Universal Pictures, svoltasi al Cinema Barberini, ci sono quasi tutti. Dall'attore e produttore Vin Diesel al regista Louis Leterrier, entrato a riprese in corso per sostituire Justin Lin. Nel mezzo, le veterane attrici che nel primo film del 2001 erano già presenti, Michelle Rodriguez e Jordana Brewster, il vivace Tyrese Gibson salito a bordo dalla seconda avventura, il quieto Sung Kang che fa parte della famiglia dal numero 3, gli acquisti recenti degli ultimi film come Charlize Theron, Nathalie Emmanuel, Scott Eastwood, John Cena e i nuovi arrivati Alan Ritchson, Daniela Melchior e Brie Larson.

Fast X: le parole di Vin Diesel in conferenza stampa

Vin Diesel è entusiasta all'incontro con i giornalisti organizzato a Roma. Si alza in piedi più volte, applaude i suoi attori, chiede standind ovation e le ottiene. Si sente il padrone di casa e ne fa gli onori, elettrizzato come un ragazzino in vista anche del grande red carpet allestito di fronte al Colosseo. Queste le sue parole:

La prima cosa che vorrei che il pubblico si godesse vedendo Fast X, sono loro gli attori, il più grande e incredibile cast della storia. Tutti i presenti qui accanto a me hanno portato tantissimo a questa saga, a questa mitologia. Abbiamo per la prima volta Louis dietro la macchina da presa e i nuovi volti di Daniela Melchior e Alan Ritchson.

Quando abbiamo iniziato a girare questo film dal primo giorno, ci ricordavamo l’uno con l’altro e ci ripetevamo che era un miracolo che fossimo sul set per il decimo capitolo. Non sono in grado di isolare un singolo momento in particolare, perché quando vedo il film mi colpisce tutto nella sua interezza. Ogni contributo, ogni persona che ha lavorato sul set o negli studios, ti lascia con un sentimento e un’emozione che sono al di sopra di quello che il un film fa solitamente. E mi auguro che anche le persone che vedranno Fast X al cinema, vivano questa sensazione uscendo dalla sala.