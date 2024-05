Fantastici 4, anche Paul Walter Hauser nel cast del film Marvel per un ruolo misterioso

News Cinema

Non solo Una pallottola spuntata: Paul Walter Hauser ha aggiunto in agenda anche un ruolo per i Fantastici 4, prossimo film Marvel in fase di realizzazione.

Dopo Una pallottola spuntata, il nome di Paul Walter Hauser appare anche in un altro cast. È stato annunciato che l’attore farà parte anche dei Fantastici 4, uno dei film più attesi in casa Marvel che rilancerà personaggi già noti con volti inediti per il mondo dei supereroi a partire da Pedro Pascal, che negli ultimi anni si è dato da fare su grande e piccolo schermo spaziando tra universi ben noti come quello di Star Wars fino a quello dei videogame con The Last of Us. Al momento non è stato annunciato quale sarà il personaggio interpretato da Paul Walter Hauser. L’attore si unisce all’ultimo annuncio di casting risalente a qualche settimana fa che ha coinvolto Julia Garner nelle vesti di Silver Surfer.

Fantastici 4, Paul Walter Hauser si unisce al cast del film Marvel

Come riportato da Deadline, Paul Walter Hauser si unirà al cast dei Fantastici 4 ma non è stato specificato il ruolo che interpreterà. Si aggiungerà quindi a Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach e Joseph Quinn che interpretano i protagonisti. Ragionando sulle possibilità di Paul Walter Hauser nell’universo Marvel, secondo Screen Rant considerato i ruoli già interpretati finora l’attore potrebbe avere qualche possibilità: potrebbe, ad esempio, interpretare l’assistente robot dei Fantastici 4.

Finora Paul Walter Hauser ha dato prova del suo talento attraverso Cobra Kai, dove ha interpretato un immaturo esperto di arti marzili. O ancora ha interpretato Horace in Crudelia, fidato braccio destro della protagonista, e ha recitato in Unbreakable Kimmy Schmidt e Community. In più ha prestato la sua voce ad Imbarazzo in Inside Out 2. Tra non molto lo rivedremo al cinema anche nel cast del reboot di Una pallottola spuntata. Considerato il suo interesse per la commedia, Paul Walter Hauser potrebbe interpretare un personaggio vicino alla famiglia protagonista dei Fantastici 4. Bisognerà attendere la conferma ufficiale da parte dei Marvel Studios per scoprire di più. Intanto il film ha già fissato una data d’uscita per il 2025.