Una pallottola spuntata, il reboot con Liam Neeson ottiene una data d'uscita

News Cinema

In produzione da un po', il reboot di Una pallottola spuntata con Liam Neeson ha finalmente ottenuto una data d'uscita al cinema.

Una pallottola spuntata ha finalmente guadagnato una data d’uscita. Paramount Global ha annunciato quando il reboot approderà sul grande schermo, segnando così il ritorno di una serie amatissima degli Anni ’80. Tutto ha avuto inizio con una serie televisiva, che si è poi trasformata in una trilogia comica guidata da Leslie Nielsen. Da anni un reboot è in lavorazione con protagonista Liam Neeson e, grazie al recente annuncio di Paramount, ha finalmente guadagnato una data d’uscita.

Una pallottola spuntata, Paramount rivela la data d’uscita del reboot

Paramount ha condiviso un calendario ricco per i prossimi anni di cinema, includendo anche una data per Una pallottola spuntata che approderà in sala nel corso del 2025. Film attualmente senza titolo, è in produzione da un po’ di tempo, ma ha finalmente individuato la data di debutto (quantomeno negli Stati Uniti). Tutti pronti per nuove avventure esilaranti di Frank Drebin, ma questa volta Junior poiché interpretato da Liam Neeson, fissate per il 15 luglio 2025. Come precisa ComicBook, in realtà non è chiaro chi interpreterà Neeson. Si vociferava che potesse interpretare l’erede di Frank Drebin, ma bisognerà attendere un chiarimento ufficiale per esserne certi.

Il reboot è diretto e prodotto da Avika Schaffer, che al tempo stesso ha curato anche la sceneggiatura con Dan Gregor e Doug Man. Anche la trama al momento è tenuta sotto chiave. Tutto dipenderà dall’impostazione della storia, se ambientata nello stesso universo dei precedenti film con Leslie Nielsen, che ha interpretato per anni un detective distratto, caotico e al tempo stesso geniale. In ogni film Frank è impegnato in un nuovo caso, le cui indagini spesso procedono a singhiozzo. Dopo Una pallottola spuntata uscito nel 1988, Nielsen ha recitato anche in Una pallottola spuntata 2½ - L'odore della paura (1991) e Una pallottola spuntata 33⅓ - L'insulto finale (1994).