Fallen Leaves: ecco il trailer ufficiale del nuovo film di Aki Kaurismäki in concorso a Cannes

News Cinema

Torna finalmente sul grande schermo il grande regista finlandese. Fallen Leaves verrà presentato in prima mondiale, in concorso, al Festival di Cannes 2023 il prossimo 22 maggio.

Uno dei più importanti registi viventi, Aki Kaurismäki non faceva un film dal 2017, l'anno in cui L'altro volto della speranza venne presentato alla Berlinale, dove ottenne un Orso d'argento per la miglior regia. Ora, finalmente, il finlandese torna a regalarci un altro film, che verrà proiettato in concorso, in prima mondiale, il prossimo 22 maggio al Festival di Cannes 2023.

Il film si intitola Fallen Leaves è descritto - senza particolari sorprese - come una "tragicommedia gentile" e rappresenta il quarto capitolo della cosiddetta "Trilogia dei perdenti", iniziata nel 1986 con Ombre nel paradiso e proseguita nel 1988 con Ariel e nel 1990 con La fiammiferaia. Secondo la produzione "con questo film Kaurismäki rende omaggio a Bresson, Ozu e Chaplin, raccontanto una storia su quelle cose che potrebbero portare il senso di umanità nel futuro: il desiderio di amore, la solidarietà, la speranza e il rispetto per gli altri esseri umani, per la natura e per ogni cosa viva o inanimata".

Ecco il primo trailer ufficiale di Falles Leaves:





Questa la trama del film:

Fallen Leaves racconta la storia di due persone sole (Alma Pöysti e Jussi Vatanen) che si incontrano per caso nella notte di Helsinki e cercano di trovare il primo, unico e definitivo amore della loro vita. Il loro cammino verso questo onorevole obiettivo è reso però complicato dall'alcolismo dell'uomo, dai numeri di telefono persi, dal fatto di non conoscere i nomi o gli indirizzi dell'altro e dalla tendenza generale della vita a mettere ostacoli sul cammino di chi cerca la propria felicità.