Fabio De Luigi di nuovo regista: via alle riprese di 50 km all'ora

De Luigi scrive, dirige e interpreta una nuova commedia, che nasce come co-produzione tra Sony Pictures e Colorado Film e sarà distribuita da Eagle Pictures.

Fabio De Luigi è uno dei migliori lasciti di quella straordinaria trasmissione che è stata Mai dire Gol, di recente ricordata con nostalgia anche dal celebre critico televisivo del Corriere Aldo Grasso. In quel programma della Gialappa's, e nei vari Mai dire... che seguirono, De Luigi regalò personaggi come l'ingegner Cane, il cantante Olmo, il "supereroe" Medioman, il modello Fabius e l'elegantissimo Guastardo della Radica, giusto per citarne alcuni tra i più noti.

Da anni uno dei nomi di punta della nostra commedia cinematografica come attore, De Luigi è nel frattempo diventato anche regista, esordendo nel 2016 con Tiramisù, seguito lo scorso anno da Tre di troppo.

Ora, siccome non c'è due, appunto, senza tre, De Luigi ha appena iniziato le riprese del suo nuovo film da regista, che lo vede coinvolto anche come sceneggiatore, e come protagonista.

Il film si intitola 50 km all'ora, ed è una rivisitazione italiana di 25 km/h, film tedesco di Sony Pictures International Production campione d'incassi nel 2018. La storia è quella di due fratelli che si ritrovano dopo tanti anni al funerale del padre e tra rancori passati e affetto sopito, affrontano un viaggio a bordo di due moto scassate, costruite quando erano due ragazzini. Al fianco di De Luigi nel cast ci sono Stefano Accorsi (suo fratello), Alessandro Haber, Elisa Di Eusanio, Alice Palazzi, Simone Baldasseroni, Giorgia Arena e Paolo Cevoli.

Co-produzione Sony Pictures International Productions e Colorado Film, 50 km all'ora sarà distribuito da Eagle Pictures, e le riprese si svolgeranno in Emilia-Romagna e in altre località italiane.







Ecco cosa ha dichiarato Shebnem Askin, EVP, Creative Production & Head of Sony Pictures International Productions:

“Siamo elettrizzati all'idea di continuare la nostra collaborazione creativa con Colorado Film e avere l'opportunità di lavorare con un regista e una star così prestigiosa e talentuosa come Fabio De Luigi.Non vediamo l'ora di portare questo film nei cinema italiani e siamo certi che il lavoro di De Luigi offrirà una grande esperienza al pubblico”.

Ha detto poi Alessandro Usai, amministratore delegato di Colorado Film:

“Questo film consolida la collaborazione di successo tra Colorado Film e Sony Pictures International Productions. Siamo molto felici di collaborare con Fabio De Luigi come protagonista per la decima volta e come regista per il terzo film. Dopo tanti successi insieme, siamo certi che questo nuovo progetto, arricchito anche dall’interpretazione di Stefano Accorsi, sarà apprezzato dal pubblico italiano nella prossima stagione”.