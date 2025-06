F. Murray Abraham: 55 sonetti di Shakespeare a memoria, il mantra per non pensare a Trump, recitare per salvarsi dalla paura

News Cinema

F. Murray Abraham è uno dei protagonisti di Milarepa, il nuovo lungometraggio di Louis Nero che uscirà il 19 giugno e vanta nel cast anche Harvey Keitel. L'attore Premio Oscar, che per noi resterà sempre il Salieri di Amadeus, ha accompagnato il film a Roma e noi abbiamo avuto il piacere e l'onore di intervistarlo.

Di premi Oscar capita di incontrarne diversi, quando si fa questo mestiere, ma ce ne sono alcuni a cui ci si avvicina con particolare ammirazione mista a grande emozione. A volte li leghiamo al ricordo del giorno in cui abbiamo visto uno dei loro film, magari in compagnia di una persona cara. Oppure è successo che abbiano lasciato un segno dentro di noi con la loro performance o con un personaggio in cui siamo riusciti a riconoscerci.

F. Murray Abraham, per noi è l’Antonio Salieri del sopraffino Amadeus, visto all’età di tredici anni insieme a un padre innamorato della musica classica e di Mozart. Prima del film di Milos Forman, per l'attore ci sono stati Serpico, Tutti gli uomini del Presidente e Scarface, che possiamo a ragione inserire tra i cult movie di sempre, ma li abbiamo recuperati in età adulta, e quindi F. Murray resta indissolubilmente legato al compositore italiano che trascorse la maggior parte della sua vita alla corte imperiale asburgica di Vienna. Abraham, però, non è venuto a Roma per rievocare gli antichi fasti ma per presentare Milarepa, un film di Louis Nero del quale, mesi fa, ci ha raccontato Harvey Keitel. Ambientato in uno scenario post-apocalittico, narra di un mondo nel quale la natura ha avuto la meglio sulla tecnologia e l'uomo è tornato all’agricoltura. Devastata dall'uccisione del padre e dalla disonestà degli zii che l'hanno ridotta in schiavitù insieme alla madre, una ragazza di nome Mila cerca e trova vendetta attraverso le arti magiche, per poi intraprendere un cammino di redenzione. F. Murray Abraham nel film fa una piccola parte - il nonno di Mila - ma riesce comunque ad essere molto incisivo. Lo incontriamo nella hall del Cinema Adriano e subito ci sorprende la sua vitalità. Di certo non dimostra i suoi ottantacinque anni, e quando glielo diciamo, poco prima di accendere il registratore, ci svela il suo segreto per restare giovane: "Lavoro ogni giorno: sul mio corpo e sulla mia memoria. Faccio pratica con i sonetti di Shakespeare, ne conosco a memoria circa cinquanta-cinquantacinque. Credo sia importante mantenere fresca la memoria fresca, anche perché non sono più tanto giovane. Ho ottantacinque anni e alla mia età bisogna continuare a lavorare sia fisicamente che vocalmente. È una cosa che mi sento di raccomandare a ogni attore. Molti purtroppo non lo fanno".

Lei ha già lavorato con Luis Nero per Dante, quindi immagino che ami il suo stile di regia. Che ne pensa del modo in cui si è avvicinato al genere fantascientifico? Le è piaciuto?

Qualsiasi film, a prescindere dal filone di appartenenza, diventa per me interessante se è ben scritto e ben girato. Ho fatto la mia prima esperienza sul palcoscenico con Ray Bradbury. Era un uomo favoloso e non gli piaceva che i suoi libri venissero definiti "fantascienza". Preferiva il termine "fantasia", che è una parola molto importante per il nostro lavoro, perché nelle nostre vite abbiamo bisogno di fantasia, visto che la realtà è terribile. Vede questo manifesto di Dragon Trainer che abbiamo di fronte? Ho doppiato un personaggio di questa serie e la trovo fantastica, perché parla di cose e di persone ma lo fa attraverso il prodigio dell'animazione, quindi è fantasia. Forse non ho risposto alla sua domanda, ma ci tenevo a dire che i generi hanno tutti la stessa dignità e che la discriminante è la maniera in cui li si affronta.

Lei ha detto che il suo lavoro è una salvezza… ma salvezza da cosa?

Dal mondo. Il lavoro mi salva dalle paure, dalle cose che non mi piacciono, dalle cose che odio e dalle mie angosce. Attenzione, però: fare l’attore non è una fuga ma è il mio modo di cambiare le cose e soprattutto di cambiare le persone che vengono a vedere i miei film, perché io faccio questo mestiere per trasmettere qualcosa alla gente. A volte non ci riesco del tutto, ma in generale credo di aver influenzato la vita delle persone almeno un po’, e ciò mi rende molto orgoglioso. Anche per questo amo il mio lavoro, anzi sono molto più felice mentre lavoro e sono fortunato perché lavoro costantemente, e il merito è di Amadeus. Amadeus mi ha cambiato la vita.

Lei ha detto di credere nella dignità dell'attore? Cosa deve fare un attore per non perderla?

È una domanda trabocchetto, perché la verità è che ho fatto delle cose che non hanno nessuna dignità. Mi dispiace, ma le ho fatte, le dovevo fare, avevo bisogno di soldi, quindi mi sento un po’ in imbarazzo. Diciamo che la dignità di cui parlavo e parlo è un tipo semplice di dignità, che significa che, qualsiasi cosa io faccia, la faccio con tutto il cuore, persino se la qualità non è ottima. Io do tutto ciò che posso, perché si tratta pur sempre di lavoro, ma cerco di essere completamente sincero, non imbroglio, non faccio un film tanto per farlo: per me ha sempre un significato profondo. Quindi per me la dignità passa attraverso il rispetto per il mio lavoro e l'autenticità.

In Milarepa la natura ha vinto sulla tecnologia. Crede che da noi le cose andranno in maniera opposta? Pensa che alla fine distruggeremo il nostro pianeta?

Lo distruggeremo di sicuro, ne sono convinto, ecco perché ho voluto fare questo film e credo in questa storia. Penso che succederà, se non ci fermiamo. Continuiamo a fabbricare armi: cosa ci faremo con tutte queste armi? Che cosa farete con tutti quei miliardi di dollari? Quanti soldi si possono spendere? E comunque la gente continua a morire di fame. Dov'è finita l'umanità? Dove sta? Credo che dovremmo cominciare a cercarla meglio.

Pensa che un cambiamento in questo senso sia possibile?

Credo che per cambiare sia necessario guardarsi dentro, solo così sarà possibile una trasformazione, e tuttavia è una cosa molto difficile, perché, come diceva Shakespeare, "La colpa non è nelle stelle ma dentro di noi", insomma è dentro di noi che tutto comincia.

Per lei vivere le vite degli altri cosa significa?

Mi piace pensare che il fatto di vivere le vite di altri individui mi faccia diventare una persona migliore. A volte non ci riesco, ma comunque ci provo. Ho appena recitato in una pièce di Samuel Beckett intitolata L’Ultimo Nastro di Krapp e penso di essere stato molto bravo. Non sono sempre molto bravo, ma facevo lo spettacolo 8 volte a settimana. Mi piaceva tantissimo e ho cominciato a migliorare, una sera dopo l'altra recitavo sempre meglio. A volte invece andava un po' peggio, ma questa è la vita: domani avrai un'altra possibilità, magari ci proverai ancora e ancora. Non bisogna arrendersi. Io non mi arrendo. Cercavo l'amore. Ho perso mia moglie un paio di anni fa, siamo stati insieme per 60 anni. Cercavo l'amore e l’ho trovato, perché non mi sono arreso. Lei è una donna meravigliosa.

Sono tanto felice per lei.

Lo sono anche io, pensavo che non sarebbe mai successo. Lei è fantastica, è anche famosa, ma nessuno deve conoscere la sua identità.

Quindi la buona notizia è che c'è sempre tempo per innamorarsi! Dove la vedremo prossimamente?

Fra due mesi canterò reciterò a Broadway. Lavorerò in una pièce favolosa, l'autore è lo stesso di Wicked.

Un'ultima domanda, tornando all’universo di Milarepa: lei è attratto dalla meditazione? Le piace il Buddismo? Crede nella reincarnazione?

Ho cominciato a esercitarmi nel canto dell'OM perché ero affranto per via della situazione politica americana. Mi ha aiutato e ancora mi aiuta. Si tratta di una specie di meditazione, è molto interessante.