El Jockey: ecco il trailer italiano del film argentino in concorso a Venezia 2024

Debutta nel cinema italiani il 17 luglio uno dei titoli più interessanti del concorso veneziano dello scorso anno, una commedia surreale diretta da Luis Ortega. Ecco trailer e trama di El Jockey.

Si intitola El Jockey, ovvero "il fantino", dalla professione svolta dal suo protagonista. Film argentino diretto da Luis Ortega (lo stesso dell'apprezzato L'angelo del crimine), è stato uno dei titoli più originali e interessanti del concorso del Festival di Venezia dello scorso anno, nel suo mix tra commedia surreale e dramma esistenziale e identitario.

Nelle sale italiane a partire dal 17 luglio, in versione originale con sottotitoli, El Jockey vede protagonista il bravissimo Nahuel Pérez Biscayart (l'attore che venne premiato ai César 2018 come Miglior promessa maschile per la sua interpretazione nel film 120 battiti al minuto), qui nei panni di un personaggio stralunato e keatoniano (nel senso di Buster, non di Michael): Remo, un fantino dalle tendente autodistruttive, dedito a alcool e droghe che, quando manda all'aria la corsa più importante della sua vita, che avrebbe potuto liberarlo dai debiti col boss che gestisce la scuderia per cui corre, e ha un grave incidente, scompare dall'ospedale e inizia a vagare per le strade di Buenos Aires. Libero dalla propria identità, inizia a scoprire il suo vero io, ma qualcuno lo vuole morto.

Nel cast del film - che è stato fotografato, non casualmente, dal collaboratore storico di Aki Kaurismäki Timo Salminen e che è stato prodotto tra gli altri da Benicio del Toro - c'è anche Úrsula Corberó, nota al grande pubblico per il ruolo di Tokyo nella serie La casa di carta.

El Jockey: trailer e poster del film