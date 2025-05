News Cinema

Eddington: primo trailer ufficiale in italiano del film di Ari Aster, in concorso a Cannes 2025

Tra i film più attesi di Cannes 2025 c'è Eddington. L'ultima fatica di Ari Aster, in concorso al Festival, vanta un cast all-star, che include Joaquin Phoenix, Emma Stone e Pedro Pascal. Ecco il primo trailer ufficiale in italiano del film, che nel Bel Paese sarà distribuito da I Wonder Pictures.