Eddie Redmayne e Tessa Thompson nel nuovo fim di Charlie Kaufman Later the War su un uomo che costruisce sogni e incubi

News Cinema

Il geniale regista Charlie Kaufman ha trovato il suo prossimo progetto: si intitola Later the War e nel cast ci sono Eddie Redmayne e Tessa Thompson. Vi raccontiamo tutto quello che sappiamo in merito.

La vera, bella notizia è che Charlie Kaufman, il geniale autore, scrittore e regista dietro a film memorabili come Se mi lasci ti cancello, Synecdoche, NY e Anomalisa, sta per tornare al cinema cinque anni dopo Sto pensando di finirla qui. Il suo nuovo progetto, non originale perché tratto da un racconto non suo, si intitola Later the War e come protagonisti sono già stati scritturati Eddie Redmayne e Tessa Thompson. Ma vediamo cosa si sa di questo nuovo film del regista.

Later the War: l'argomento molto kaufmaniano del nuovo film di Charlie Kaufman

Come dicevamo, Charlie Kaufman non è l'autore della storia originale di Later the War, ma a leggere la trama si capisce perché abbia deciso che è un tema nelle sue corde. Nel racconto del giovane scrittore israeliano, ma residente a New York, Iddo Gefen, intitolato "Debby's Dream House", pubblicato nella acclamata raccolta "Jerusalem Beach", un uomo che crea sogni per le persone inizia invece a trasformarli in incubi (se leggete in inglese, potete trovare il racconto integrale a questo indirizzo: https://www.alessandradimona.com/post/debby-s-dream-house-by-iddo-gefen). A questo punto siamo decisamente curiosi di vedere il film che ne trarrà Kaufman, che recentemente siè anche cimentato con la sceneggiatura di un film animato per bambini, Orion and the Dark. Non è Later the War, per fortuna, l'unico progetto del regista. Lo si sa in procinto di scrivere l'adattamento del romanzo di Yoko Ogawa Memory Police, con Lily Gladstone protagonista e Martin Scorsese produttore esecutivo. In questo caso si tratta ancora di una storia di fantascienza, che si svolge su un'isola dove la gente soffre di amnesia collettiva. A cancellare i loro ricordi (altro tema caro all'autore) è la Polizia della Memoria, mentre una scrittrice cerca di nascondere alle autorità il suo editor, che ricorda ancora la verità. Non sappiamo quale di questi due progetti arriverà per primo dietro la macchina da presa, ma qualunque sia, il fatto che dietro ci sia Charlie Kaufman è per noi una garanzia.