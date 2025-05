Ecco per voi alcuni grandi film in streaming interpretati da Harvey Keitel

News Cinema

Il leggendario attore americano compie oggi 86 anni. Abbiamo scelto cinque film in streaming che rappresentano per lui altrettante collaborazioni eccellenti.

Che in carriera Harvey Keitel abbia ottenuto una sola nomination all’Oscar, e tra l’altro come non protagonista per un film “minore” quale Bugsy di Barry Levinson, rimane uno dei grandi misteri dell’Academy. All’attore leggendario che compie oggi 86 anni vogliamo dedicare cinque film in streaming che rappresentano altrettante collaborazioni con autori di spicco del cinema contemporaneo. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Harvey Keitel

Taxi Driver

I duellanti

Le iene - Cani da rapina

Il cattivo tenente

Lezioni di piano

Taxi Driver (1976)

Taxi Driver: Il Trailer Ufficiale Italiano della versione restaurata in 4k per il ritorno al cinema nel 2025 - HD

Dopo essersi affermato grazie a Mean Streets, il trio formato da Martin Scorsese, Robert De Niro e Harvey Keitel realizza il suo capolavoro che trionfa a Cannes. Taxi Driver è improntato su un iperrealismo di impatto cinematografico senza precedenti, un viaggio disperato e violentissimo (soprattutto psicologicamente) insieme a un antieroe che tenta di ripulire una città sull’orlo dell’inferno. A questo incubo metropolitano partecipa anche una Jodie Foster indimenticabile. Nomination all’Oscar per il film, l’attore protagonista, l’attrice non protagonista e la colonna sonora di Bernard Hermann. E a Scorsese? E a Keitel? Misteri irrisolti del cinema contemporaneo…Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video.

I duellanti (1977)

L’esordio alla regia di Ridley Scott è un film in costume di eleganza visiva incredibile, e non soltanto perché si tratta di un primo lungometraggio. Keitel e David Carradine si sfidano in un duello lunghissimo che si trasforma in viaggio esistenziale dentro un mondo che cambia, che non concede alternative se non la violenza e la sopraffazione. I duellanti vince il premio della Camera d’Or a Cannes e diventa immediatamente un caso cinematografico. L’antagonismo tra i due protagonisti è encomiabile, e conferma quanto Scott fosse anche un grande direttore di attori. Film di culto degli anni ‘70. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Paramount +.

Le iene - Cani da rapina (1992)

Harvey Keitel comanda un cast pazzesco che comprende anche Steve Buscemi, Tim Roth, Michael Madsen in un altro esordio clamoroso, quello di Quentin Tarantino. Le iene - Cani da rapina si rivela un gioco al massacro tra criminali e poliziotti sotto copertura che sprizza sangue a catinelle e un divertimento cinefilo di rarissima potenza e precisione narrativa. Le sequenze di dialogo sono pazzesche, così come la tensione che si sprigiona negli ultimi venti, venticinque minuti. Altro cult-movie generazionale, che porterà ancora Tarantino, Keitel e Roth a collaborare nel successivo Pulp Fiction. Film infuocato e iconoclasta. Disponibile su Amazon Prime Video.

Il cattivo tenente (1992)

Nello stesso anno Keitel si concede un viaggio nell'inferno personale del suo personaggio nel film “maledetto” di Abel Ferrara, un noir livido e notturno in cui un poliziotto cerca la propria redenzione dove nessuno oserebbe cercarla, ovvero nel peccato più estremo. Il cattivo tenente ci regala un protagonista insormontabile, delirante e amorevole, titanico e intimo. Prova d’attore che si tramuta sequenza dopo sequenza in un tour de force estenuante. Ferrara non concede alcuno scampo, non concede nessun sollievo allo spettatore, e questo rende il suo film totalmente ipnotico. La migliore prova di keitel come solista puro. Indimenticabile. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Lezioni di piano (1993)

Ed ecco infine il Keitel che non ti aspetti, burbero ma capace di grande romanticismo quando si innamora della pianista muta Holly Hunter. Se Lezioni di piano è il grande film che tutti conosciamo lo si deve alla regia controllata e vibrante di Jane Campion, alle musiche magnifiche di Michael Nyman, alla bellissima fotografia di Stuart Dryburgh ma soprattutto alle prove maiuscole degli attori, a cui aggiungiamo Sam Neill e una giovanissima Anna Paquin. Palma d’Oro a Cannes, svariate nomination all’Oscar e i premi per l’attrice, l’attrice non protagonista e la sceneggiatura originale. Il pianoforte lasciato sulla spiaggia, ad aspettare le onde del mare che lo abbraccino, è un’inquadratura che ha fatto la storia del cinema. Disponibile su NOW.