Eagle Pictures: novità per la società di distribuzione che produce il suo primo film con protagonisti Luca e Paolo

Alle Giornate di Cinema di Sorrento abbiamo fatto due chiacchiere con il Direttore Marketing Theatrical Serena Petrucci.

Spazia tra i generi l'offerta del primo semestre del 2020 di Eagle Pictures, ma il primo titolo di cui parlare con Serena Petrucci, Direttore Marketing Theatrical della società, è il film che segna il debutto di Eagle nella produzione. Si tratta di Un figlio di nome Erasmus, diretto da Alberto Ferrari, che per protagonisti ha Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis, Daniele Liotti e nientemeno che Carol Alt. Il discorso prosegue su Cate Blanchett nel film Che fine ha fatto Bernadette? di Richard Linklater, passando per l'horror The Lodge fino a Cattive acque con Mark Ruffalo e Anne Hathaway.