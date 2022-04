È Settembre il nuovo film "adottato" da The Space Cinema, UCI e Unici

News Cinema

È Settembre di Giulia Louise Steigerwalt il film scelto per la sesta edizione del Progetto ADOTTA UN FILM promosso da 01 Distribution e Rai Cinema per sostenere i giovani registi italiani, in partnership con i circuiti UCI Cinemas, The Space Cinema e UNICI.

01 Distribution e Rai Cinema sono entusiaste di riprendere una tradizione ormai consolidata presentando la sesta edizione dell’iniziativa ADOTTA UN FILM dopo il successo raggiunto, a partire dal 2015, con Smetto quando voglio di Sydney Sibilia, Se Dio vuole di Edoardo Falcone, Veloce come il vento di Matteo Rovere, Metti la nonna in freezer di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, Il Campione di Leonardo D’Agostini, tutti titoli che hanno saputo unire successo di critica e pubblico.



Quest’anno il progetto vede l’esordio alla regia di Giulia Louise Steigerwalt, Settembre, e grazie a una speciale visibilità nei circuiti UCI Cinemas, The Space Cinema e UNICI, ha reso possibile l’organizzazione di ben 106 anteprime che avranno luogo il 26 aprile su tutto il territorio nazionale.



Settembre: trama, trailer e recensione del film

Accade in un giorno di Settembre che tre personaggi si accorgano che la vita in cui si ritrovano non è quella che sognavano. Che la felicità è un’idea lontana eppure ancora possibile. Un racconto corale che esplora le relazioni umane, la nostra natura più profonda, la ricerca di un contatto più autentico tra le persone.

Dalla sceneggiatrice di Moglie e Marito, Croce e Delizia, Il Campione e Marilyn ha gli occhi neri, un’opera prima fatta di malinconie esistenziali, dialoghi serrati e grande libertà espressiva. Una storia delicata ed emozionante raccontata con la forza e la leggerezza dell’ironia.

Il film, una produzione Groenlandia con Rai Cinema, uscirà nelle sale il 5 maggio distribuito da 01 Distribution.

Settembre: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

"Adotta un Film": le dichiarazioni di 01, The Space Cinema, UCI e Unici

“Ancora una volta siamo felici ed emozionati di sostenere il meritevole lavoro di un regista esordiente”, dichiara Luigi Lonigro, Direttore di 01 Distribution. “Il progetto ADOTTA UN FILM ci entusiasma sempre in modo particolare poiché, grazie alla collaborazione ormai rodata con i nostri partner The Space, UCI e UNICI, ci permette di promuovere con speciale forza ed attenzione dei piccoli gioielli cinematografici e di conseguenza di lanciare i loro autori. Quest’anno la scelta è ricaduta sul film Settembre, della giovane e promettente regista Giulia Louise Steigerwalt, che con sensibilità, delicatezza e pungente ironia ha saputo conquistarci.”



“Abbiamo sempre aderito con entusiasmo all’iniziativa di Rai Cinema e 01 Distribution mettendo a disposizione le nostre sale e i nostri canali di comunicazione”, dichiara Francesco Grandinetti, General Manager di The Space Cinema. “La quota di mercato del cinema italiano deve crescere: servono opere originali, capaci di parlare anche ad un pubblico ampio come quello dei multiplex e, per ottenere questo risultato, dobbiamo sostenere i giovani autori, dando loro maggiore visibilità. Specialmente in un momento come questo dove l’apporto del cinema italiano è fondamentale per una vera ripartenza”.



“Siamo fieri di poter sostenere questa nuova edizione del progetto Adotta un film” afferma Ramón Biarnés, Amministratore Delegato di UCI Cinemas in Italia, Spagna, Portogallo e Germania. “Data l’importanza del Circuito UCI, presente sul territorio nazionale con 41 multisala e 419 schermi, riteniamo sia un nostro dovere fornire supporto ai giovani registi e alle loro opere prime. La diffusione di contenuti come Settembre è fondamentale per garantire che il panorama cinematografico italiano continui ad arricchirsi di prodotti di qualità e a favorire lo sviluppo di nuovi talenti. L’iniziativa promossa da 01 Distribution e Rai Cinema è perfettamente in linea con la filosofia di UCI Cinemas, che si basa proprio sull’offrire agli spettatori una programmazione ad ampio respiro, composta non solo da blockbuster ma anche da film d’autore, mostre, documentari, eventi live, concerti, opere liriche, pièce teatrali e balletti”.



“Sostenere il cinema italiano è sin dalle origini di UNICI il suo obiettivo principale”, dichiara Andrea Malucelli, Presidente del Circuito Unici. “Far parte del progetto Adotta un film è per noi il fondamentale risultato del lavoro sinergico con 01 Distribution e Rai Cinema che rappresenta per UNICI un grande valore e continua ad essere una delle leve necessarie alla percezione della centralità della sala per il pubblico italiano. Il coinvolgimento della regista Giulia Louise Steigerwalt nell'edizione di quest'anno è per noi motivo di grande felicità. Lo sguardo femminile e fresco di un’autrice esordiente è l'occasione di aggiungere un ulteriore tassello qualitativo alla missione comune”.