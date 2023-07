E se Christopher Nolan avesse diretto The Avengers? La risposta esilarante di Robert Downey Jr.

News Cinema

E se Christopher Nolan avesse diretto The Avengers al posto di Joss Whedon? A commentare la possibilità è sia il regista che Robert Downey Jr, interprete di Iron Man.

Riuscite ad immaginare un mondo con Christopher Nolan alla regia di The Avengers? Robert Downey Jr, che ha interpretato per anni Iron Man nell’universo Marvel, ha regalato qualche spunto ironico condividendolo con il resto del mondo. L’attore ha interpretato per oltre un decennio Tony Stark aka Iron Man, ma ormai ha appeso la tuta tecnologica al chiodo, dichiarando terminato quel lungo periodo della sua carriera. Ora, invece, ha avuto la possibilità di lavorare con Christopher Nolan in Oppenheimer, che in Italia arriverà soltanto ad agosto mentre negli Stati Uniti è già disponibile in sala e attualmente in “guerra” con Barbie di Greta Gerwig. E se invece avesse diretto anche The Avengers, uscito nel 2012?



E se Christopher Nolan avesse diretto The Avengers? Il commento di Robert Downey Jr.

No, non si tratta di una valida ipotesi per il Multiverso, per quanto possa apparire allettante, ma una semplice e pura ipotesi affrontata dall’attore e dal regista durante un’intervista con Wired. Entrambi hanno gestito una sessione di domande e risposte affrontando le curiosità disparate emerse da Google. Tra queste è apparsa la seguente domanda: “Come sarebbe stato il primo Avengers se fosse stato diretto da Christopher Nolan?”. A quel punto Robert Downey Jr. non ha potuto resistere e, con ironia, ha commentato:

Se Nolan avesse diretto The Avengers saremmo con molta probabilità ancora qui a girare.

L’attore che ha interpretato per anni Iron Man si riferisce alla cura con cui il regista solitamente affronta ogni dettaglio presente nei suoi film. The Avengers, invece, è stato diretto da Joss Whedon. A tale proposito, anche Nolan ha aggiunto:

Questo è davvero un enigma del multiverso. Ascolta, se lo avessi diretto io sarebbe stato ancor più un film incentrato su Tony Stark. E probabilmente non avrei usato la CGI, saresti stato pronto a prendere il volo con un vero Jetpack?

Per Christopher Nolan non sarebbe stata comunque la prima volta nel mondo dei supereroi. Tempo addietro, infatti, ha diretto la trilogia del Cavaliere Oscuro, dove Batman ha avuto le fattezze di Christian Bale. Così come ha già espresso il suo parere nei confronti dell’utilizzo della CGI in film del genere o in generale nei suoi. Come riporta EW, il regista ha dichiarato:

Trovo che la CGI sia molto versatile, ma tende sempre ad essere un mezzo per non osare abbastanza secondo me. Se vuoi fare qualcosa con più mordente e immagini una minaccia migliore, anche se è una miniatura o qualcosa di fittizio, penso che usare qualcosa di reale davanti alla telecamera ti dia un risultato migliore.