Dwayne Johnson firmerà la sceneggiatura del nuovo film di Martin Scorsese (di cui è la star con Leonardo DiCaprio)

News Cinema

The Rock non sarà soltanto il protagonista del nuovo gangster movie di Martin Scorsese, accanto a Leonardo DiCaprio e Emily Blunt. Dwayne Johnson sta anche scrivendo la sceneggiatura del misterioso film, ambientato nel mondo della mala hawaiiana.

L'instancabile Martin Scorsese dirigerà un misterioso gangster movie, ancora senza titolo, ambientato alle Hawaii negli Anni Sessanta e Settanta. Il thriller, secondo quanto riportato da Deadline, seguirà ascesa e caduta di un boss della malavita realmente esistito - interpretato da Dwayne Johnson - impegnato in una lotta all'ultimo sangue con fazioni rivali per mantenere il controllo sulle isole. Quello che in pochi si aspettano è che The Rock si sta anche occupando della sceneggiatura!

The Guardian ha resto noto che la star di The Smashing Machine scriverà a quattro mani, col giornalista investigativo Nick Bilton, un libro di saggistica su un'organizzazione criminale delle Hawaii attiva negli Anni Sessanta e Settanta. Il libro sarà il materiale di partenza per la sceneggiatura del misterioso lungometraggio di Scorsese (che porterà la firma di Johnson e Bilton), acquistato dai 20th Century Studios. The Rock, che tiene moltissimo al film, ha espresso via social la propria gratitudine per l'opportunità ricevuta.

Nick e io ci abbiamo lavorato per mesi e ne abbiamo ancora molti altri davanti a noi: è stata già un'esperienza incredibile, stimolante e illuminante.

Il libro, di cui Crown (il marchio Penguin House), ha acquisito i diritti, è a sua volta senza titolo e narra "la straordinaria storia dell'ascesa e del declino del più famigerato sindacato criminale delle Hawaii, The Company, guidato da Wilford "Nappy" Pulawa, il primo e unico boss mafioso hawaiano della storia". Il cast del film include Leonardo DiCaprio e Emily Blunt. Quest'ultima, afferma The Hollywood Reporter, è stata la prima a proporre l'idea a The Rock. I due divi hanno recitato insieme in Jungle Cruise e nell'atteso The Smashing Machine. Nel biopic diretto da Benny Safdie, Johnson presta il volto al lottatore di MMA Mark Kerr e Blunt interpreta sua moglie Dawn.

Martin Scorsese: cosa sappiamo sul polizidesco senza titolo ambientato alle Hawaii?

Oltre a richiamare i temi dei gangster movie più noti di Martin Scorsese, la storia sembra avere qualcosa in comune anche con l'ultimo lungometraggio del leggendario regista, Killers of the Flower Moon, incentrato sulla difficile condizione del popolo Osage nell'America degli anni Venti. Il libro che scriveranno Dwayne Johnson e Nick Bilton - sostiene The Guardian - mira a sua volta a far luce non solo su questo capitolo della storia americana, ma anche sui crimini perpetrati alle Hawaii da stranieri.

"Questa non è solo una storia di gangster - ha precisato The Rock - parla di potere, identità e di ciò che è stato sottratto al popolo hawaiano. Ciò che mi ha attratto di questo progetto non è stata solo l'azione e l'intensità. La mia famiglia ha vissuto parte di quest'epoca e ho visto in prima persona la complessa eredità che ha lasciato. Raccontare questa storia è un modo per onorare la nostra cultura polinesiana, onorare le nostre origini e condividere la storia mai raccontata di ciò che è realmente accaduto in paradiso".

Ho trascorso gli anni della mia formazione a Honolulu, alle Hawaii, e questa storia è molto personale: più ricerche approfondite facciamo e più incontriamo persone, più scuoto la testa pensando a quanto fossimo profondamente e profondamente connessi. E lo siamo ancora.

Non è la prima volta che Johnson fa un'incursione nel mondo della saggistica. Nel 2000, ha firmato un libro di memorie intitolato The Rock Says …, che racconta la sua vita prima dell'ascesa a Hollywood.