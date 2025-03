Dwayne Johnson conferma il ruolo da protagonista nel prossimo film di Martin Scorsese: "Grato"

News Cinema

A distanza di settimane dall'annuncio, Dwayne Johnson ha confermato il suo coinvolgimento da protagonista nel prossimo film di Martin Scorsese ambientato alle Hawaii.

Negli ultimi anni, Dwayne Johnson ha dato prova della sua versatilità e presenza cinematografica e soltanto poche settimane fa era stato annunciato il suo coinvolgimento in un nuovo progetto di Martin Scorsese ambientato alle Hawaii. Via X (precedente Twitter), Johnson ha di recente confermato che è proprio vero: collaborerà con l’acclamato regista per realizzare un film sulle attività malavitose alle Hawaii insieme a Leonardo DiCaprio ed Emily Blunt.

Dwayne Johnson conferma che lavorerà con Martin Scorsese per un film sulla malavita alle Hawaii

Pur avendo recitato in diversi film d’azione negli anni, Dwayne Johnson si prepara ad una nuova avventura nella malavita con la regia di Martin Scorsese, confermando il suo coinvolgimento nel film. Via X, l’attore ha annunciato di essere entusiasta all’idea di collaborare con Martin Scorsese:

Grato per quello che è stato il periodo più creativamente stimolante della mia carriera: lavorare a stretto contatto con i miei amici e, naturalmente, con il maestro Marty Scorsese. Negli anni '60, '70 e '80 la mafia controllava New York, Miami, Chicago, Las Vegas e una presa particolarmente forte sull'isola in cui sono cresciuto: le Hawaii.

Com’è stato riferito qualche settimana fa, Dwayne Johnson avrebbe interpretato un aspirante boss della mafia che sale di grado nel mondo criminale scontrandosi con fazioni rivali. Il suo personaggio è stato paragonato a Frank Costello in The Departed, sempre diretto da Martin Scorsese. Il progetto è attualmente sprovvisto di titolo e anche di una data d’uscita. Oltre al nuovo film in cantiere, Dwayne Johnson ha un’agenda ricca d’impegni che dimostrano il suo interesse verso nuovi orizzonti cinematografici: ad esempio è stato coinvolto come protagonista in The Smashing Machine.