Dune: Messiah, nuovo aggiornamento sul film: "Siamo sulla buona strada"

Ad offrire un aggiornamento sullo stato di Dune: Messiah questa volta è stato il compositore Hans Zimmer.

Tutto scorre verso Arrakis, almeno stando alle recenti dichiarazioni del compositore Hans Zimmer. Dopo il successo di pubblico e critica per Dune nel 2021 e del secondo capitolo Dune – Parte 2 distribuito in sala nel 2023, il pubblico freme all’idea di tornare al cospetto di Paul Atreides interpretato da Timothée Chalamet. Dopo le recenti indiscrezioni, che avrebbero individuato gli interpreti dei figli gemelli di Paul e Chani, Zimmer ha condiviso un aggiornamento più concreto ed ufficiale ai microfoni di Variety.

Dune: Messiah, Hans Zimmer anticipa: “Siamo sulla buona strada”

Quando Paul Atreides tornerà sullo schermo, il mondo potrebbe essere un tantino diverso da quello mostrato nei precedenti due film. Seguendo il romanzo Dune: Messiah di Frank Herbert, Denis Villeneuve racconterà una nuova parentesi di Paul ormai al potere, sposato con la principessa Irulan seppur perennemente innamorato della sua Chani, interpretata ancora una volta da Zendaya. Mentre voci di corridoio sostengono di aver scelto i due attori che interpreteranno i figli gemelli di Paul e Chani, Zimmer ha affermato che il progetto è sulla buona strada: “Ho parlato da poco con Denis Villeneuve. Abbiamo qualcosa tra le mani, siamo sulla buona strada, diciamo così. Ma c’è ancora molto deserto da percorrere”.

Le riprese di Dune: Messiah, del resto, dovrebbero partire a stretto giro entro l’estate 2025, avendo già fissato una data d’uscita per dicembre 2026. Se tutto dovesse procedere secondo i tempi previsti, il passaggio dal secondo al terzo film dovrebbe essere rapido anche per il pubblico. Hans Zimmer ha già avuto modo di collaborare con l’universo di Dune accompagnando i precedenti film con la colonna sonora. Già durante il secondo giorno di riprese del secondo film, aveva affermato di aver iniziato il suo processo di scrittura per la colonna sonora del terzo capitolo.