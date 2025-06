Dune: Messiah, scelto chi interpreterà i figli di Paul e Chani? L'indiscrezione

News Cinema

Secondo una recente indiscrezione, Dune: Messiah avrebbe scovato gli interpreti per i figli di Paul e Chani: di chi si tratta?

Quando Dune tornerà sul grande schermo, racconterà un altro pezzo della storia degli Atreides nata dapprima su carta grazie alla mente di Frank Herbert e poi riportata al cinema con la regia di Denis Villeneuve. Dopo il primo capitolo di successo nel 2021 e il secondo distribuito in sala nel corso del 2023, Villeneuve presenterà al pubblico un’altra avventura degli Atreides intitolata Dune: Messiah e, stando alle recentissime indiscrezioni, la produzione avrebbe scovato i due interpreti dei figli di Paul e Chani.

Dune: Messiah, individuati i due attori che interpreteranno i gemelli di Paul e Chani? L’indiscrezione

Per adattare la storia di Dune: Messiah, Villeneuve dovrà proporre al pubblico un importante salto temporale che mostrerà la nuova vita di Paul Atreides, sposato con la principessa Irulan di Florence Pugh ma il cui cuore è promesso per la vita a Chani, dalla quale avrà due figli gemelli: Leto II e Ghanima. Ad interpretare i due fratelli, secondo le indiscrezioni riportate da Nexus Point News, saranno rispettivamente Nakoa-Wolf Momoa e Ida Brooke.