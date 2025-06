Dragon Trainer, dov'è stato girato il film live action? Spiegazione delle location

News Cinema

Dov'è stato girato Dragon Trainer? Il live action ha appassionato il pubblico anche attraverso i suoi scenari mozzafiato: tutto sulle location.

Dragon Trainer racconta la storia di un popolo vichingo determinato a sterminare quanti più draghi possibili per porre fine ad una battaglia durata anni. Quando, poi, il figlio del leader vichingo dimostra a tutti che i draghi non sono un nemico da temere quanto più un alleato da avere accanto, qualcosa cambia. Il protagonista, Hiccup, non riesce ad uccidere uno dei draghi più misteriosi e temuti al mondo: cattura una Furia Buia, ma poco dopo lo libera e scopre che la creatura è ferita, così si prende cura di lui. Lo chiama Sdentato, diventa suo amico ed insieme trovano un modo per tornare a volare. Proprio attraverso l’addestramento di Sdentato, il film mostra scenari mozzafiato con una natura selvaggia ed incontrastata. Ma dov’è stato girato il live action?

Dragon Trainer, dov’è stato girato il live action: tutto sulle location

La storia prende vita sull’isola di Berk, seguendo con occhio ravvicinato le avventure di un popolo di guerrieri vichinghi alle prese con draghi selvaggi. Alcune delle location utilizzate sono realmente esistenti, mentre altre sono state proposte in studio. Gran parte del film è stato girato in Irlanda del Nord, con diverse location utilizzare per rappresentare Berk. Ad esempio, hanno scelto luoghi famosi come il Tollymore Forest Park, che è stato scelto come sfondo per l’incontro tra Hiccup e Sdentato, il Castello di Dunseverick, la Baia di Murlough e il Selciato del Gigante.