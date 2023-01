Dopo il Golden Globe per Pinocchio, Guillermo del Toro parla del futuro del cinema

News Cinema

Il Pinocchio di Guillermo del Toro è stato rifiutato dal cinema e ha preso vita su Netflix: al margine del Golden Globe per il miglior film di animazione, a Del Toro è stato chiesto cosa pensa allora del futuro del cinema e della sala.

Guillermo del Toro ha appena vinto il Golden Globe per il miglior film di animazione col suo Pinocchio, e nel backstage della premiazione ha discusso con i giornalisti del futuro del cinema. Cosa c'entra? Con Avatar: La via dell'acqua che in Italia ha incassato 37.900.000 euro (e 1.731.000.000 di dollari nel mondo), sembra quasi controcorrente parlare di crisi della sala, ma sappiamo dagli incassi dei film non blockbuster che la situazione rimane poco rosea: nel caso dell'animazione, le cose vanno anche peggio, con le opere più interessanti spesso sullo streaming, com'è accaduto a Pinocchio. Leggi anche Golden Globe 2023, Pinocchio di Guillermo del Toro è il primo film d'animazione Netflix a vincere il premio

Guillermo del Toro: "Non è la grandezza dello schermo, è la grandezza dell'idea"

Dopo che il suo Pinocchio ha vinto il Golden Globe come miglior film di animazione, sconfiggendo anche Red della Pixar, Guillermo del Toro ha discusso con i giornalisti nel backstage. La conversazione, come riporta Deadline, verteva sul futuro del grande schermo, visto che anche il suo lungometraggio alla fine ha preso vita grazie a Netflix, e non perché il regista non abbia provato in passato per dieci anni a farlo decollare per il grande schermo, molto prima della pandemia. Ecco qualche stralcio delle riflessioni di Guillermo sulla crisi:

Tutti vogliono una definizione quando ci troviamo nel mezzo di una transizione, di un cambiamento e di una crisi, tutte allo stesso tempo. Siamo appena sopravvissuti alla trasformazione del mercato digitale, all'arrivo della pandemia e tutti pensano che dovremmo definire cosa ci aspetta tra un anno o due. Si definirà da sé nei prossimi dieci anni, e la cosa più importante è mantenere grande l'idea. E ci preoccupiamo della grandezza dello schermo. L'anno che verrà è pieno di ambizioni, grossi rischi e grandi film, ricchi e vari. Ci sarà da attendere ancora per parlarne con qualche certezza in più.