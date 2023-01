Golden Globe 2023, Pinocchio di Guillermo del Toro è il primo film d'animazione Netflix a vincere il premio

News Cinema

Nella serata dei Golden Globe, Pinocchio di Guillermo del Toro vince il premio come miglior film d'animazione, diventando di fatto il primo prodotto targato Netflix a ottenere tale riconoscimento.

La notte dei Golden Globe 2023 ha portato, come sempre, numerose sorprese e diverse conferme nell'assegnazione dei premi. Tra i tanti vincitori, spicca il premio per il miglior film d'animazione assegnato a Pinocchio di Guillermo del Toro, un primato per Netflix che vede vincere un suo prodotto per la prima volta nella categoria.

Golden Globe 2023, il discorso di Guillermo del Toro dopo la vittoria del suo Pinocchio

Invitato sul palco a ritirare il premio, il regista Guillermo del Toro non ha nascosto il suo entusiasmo alla vittoria del film:

"Questo è un grande anno per il cinema...un grande anno per l'animazione. L'animazione è cinema, non è un genere per bambini. È un medium. Grazie a tutto il cast e alla troupe perché abbiamo portato bellezza e vita e verità a una storia che parla di vita, di perdita e di senso di appartenenza"

Questo per il regista messicano si tratta del terzo Golden Globe, l'ultimo vinto risale al 2017 nella categoria per miglior regia e sceneggiatura con The Shape of Water. Con Pinocchio, Netflix si porta a casa per la prima volta il premio per il miglior film d'animazione, un traguardo appena sfiorato quando nel 2021 il suo film Over the Moon venne nominato, ma non vinse.

Realizzato con la tecnica in stop-motion, Pinocchio ha battuto, nella categoria, Ino Oh, Il gatto con gli stivali 2: l'ultimo desiderio, Marcel the shell with shoes on e, soprattutto, Red della Disney/Pixar.