Disney riduce le perdite nello streaming, Bob Iger: "Disney, Pixar, Marvel e Star Wars non saranno concessi a terze parti"

In un anno le perdite di Disney+ e altre piattaforme streaming dell'azienda si sono ridotte di oltre un terzo. Bob Iger, CEO Disney, non si ritiene fuori dal guado ma promette che i brand principali dell'azienda non saranno mai affittati a terze parti solo per fare cassa.

Come se la passa Disney+ e in generale il settore streaming dell'azienda? Alla fine del 2022 il consiglio di amministrazione Disney aveva defenestrato Bob Chapek, richiamando come CEO Bob Iger, anche allo scopo di ridurre le perdite colossali delle produzioni streaming, 1.400.000.000 di dollari. Variety riporta che in un anno Iger, a costo tuttavia di decisioni drastiche e/o impopolari come anche il ritiro di alcuni contenuti, ha ridotto le perdite sensibilmente. Ma per fare cassa potrebbe arrivare a concedere in licenza qualcosa ad altre piattaforme? Intervistato dalla rete CNBC, Iger ha circoscritto la questione.

Disney+, gli abbonati risalgono, le perdite diminuiscono molto ma rimangono