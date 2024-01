Dieci Minuti: un romanzo amuleto diventato film, incontro con Maria Sole Tognazzi, Francesca Archibugi, Chiara Gamberale

News Cinema

Arriva in sala il 25 gennaio il film di Maria Sole Tognazzi Dieci minuti, con Barbara Ronchi, Fotinì Peluso e Margherita Buy tratto dal romanzo di Chiara Gamberale Per 10 minuti. Ce ne parlano la regista, la scrittrice e la sceneggiatrice Francesca Archibugi.

Nella sala più bella e più spaziosa del Cinema Barberini di Roma, dove chi siede in prima fila ha di fronte un grazioso poggiapiedi e, in mezzo alle poltrone, ci sono tre o quattro divanetti per le coppie innamorate o gli amici per la pelle, Maria Sole Tognazzi racconta del suo nuovo film, intitolato Dieci minuti. La regista è seduta fra la sceneggiatrice Francesca Archibugi e la protagonista Barbara Ronchi. Accanto a loro ci sono Fotinì Peluso e Margherita Buy - che interpretano personaggi comunque importanti - e la scrittrice Chiara Gamberale, autrice del libro "Per 10 minuti" che ha ispirato il copione. Forse questa squadra di donne è sufficiente per definire Dieci minuti un film "al femminile", ma alla piccola di casa Tognazzi non interessa mostrare la guerra fra i sessi, anche perché, specialmente all'inizio, il suo è stato un cinema in cui i personaggi maschili avevano grande importanza. Poi ha messo al centro delle sue storie personaggi femminili e ha sentito che il suo cinema era diventato più "vero".

Maria Sole Tognazzi inizia col raccontare ai giornalisti la genesi del film e parla del fascino che ha esercitato su di lei il libro (autobiografico) di Chiara Gamberale, nel quale i famosi 10 minuti sono il tempo dedicato quotidianamente dalla protagonista a una cosa che non ha mai fatto prima: "Il romanzo, che è stato molto amato, era attraversato da un’idea forte, che non era solo quella dei 10 minuti ma anche di mostrare una donna che decide di ricominciare e che, attraverso la magia degli incontri e grazie a una psichiatra che le dà la possibilità di iniziare una nuova vita, prova a uscire da un dolore che è talmente insopportabile da portarla a pensare solamente a sé stessa. Bianca inizia ad allargare il suo sguardo fino a vedere gli altri e, attraverso gli altri, a ripensare a sé stessa, dandosi così una seconda chance di felicità. La separazione e l'abbandono sono cose che abbiamo vissuto tutti e che sono state sempre al centro dei miei film, e nel caso di 10 minuti mi si presentava l'occasione di collaborare con due donne che non conoscevo dal punto di vista professionale, e parlo di Francesca Archibugi e Barbara Ronchi. A queste donne, poi, se ne sono aggiunte altre".

La sceneggiatura di Dieci minuti è dunque di Francesca Archibugi, che ama molto trasformare in immagini i romanzi, come dimostrano Il colibrì e la miniserie La Storia. Far parte del team creativo del film, senza però dirigerlo, è stata per lei una boccata di aria fresca: "Quando scrivo per altri, mi piace in tutto e per tutto scrivere per altri, nel senso che ho pensato sempre a Sole e a come avrebbe fatto le cose. Ci siamo confrontate continuamente e ho sempre scartato quello che lei non sentiva. Per me questo è prima di ogni cosa un grandissimo esercizio di sottrazione dell'ego, che poi fa sempre bene agli artisti, perché permette loro di acquisire una dimensione più umana. Lavorare con Maria Sole è stato bellissimo, e credo che Giorgio Musumeci e Marco Coen ci abbiano fatto una splendida proposta. Ci hanno addirittura chiesto: 'Ma secondo voi si può fare un film da questo libro?'. La loro prima domanda è stata questa, e io ho risposto: 'Secondo me c'è una grande idea, una vera idea, e quindi proviamoci!".

La parola passa poi a Chiara Gamberale, che ha accolto con gioia e curiosità la notizia che la Tognazzi e la Archibugi avrebbero lavorato alla trasposizione del suo romanzo: "Quando è uscito 'Per 10 minuti', anzi prima di pubblicarlo, mi sono resa conto di quanto fosse diverso dagli altri miei libri, dove di solito, avvicinandosi alla fine, le domande aumentavano e non c'erano risposte. Però è successo che il 2012 è stato un anno terribile, nel quale non solo è finito il mio matrimonio, ma hanno anche chiuso un programma radiofonico per cui lavoravo da 10 anni, e quindi mi sono sentita smarrita proprio come la protagonista del film e ho iniziato ad andare da una dottoressa. Era straziata dal mio dolore, perché quando hai perso qualcosa e finisce quel momento di stordimento in cui non capisci nemmeno dove sia la destra e dove la sinistra, subentra una fase forse ancora più pericolosa, perché non c'è più quella sofferenza atroce che ti fa un po’ di compagnia. C'è la tua vita, ma hai la sensazione che sia una vita senza di te, perché eri abituata ad avere dei riferimenti che non ci sono più. Cosa fai, dunque? Parli sempre di quello che hai perso. Un giorno questa analista un po’ sciamanica mi ha detto: 'Adesso basta! Perché non cominci questo gioco in cui ogni giorno fai qualcosa che non hai mai fatto?'. Me lo ha detto come una battuta, però, siccome la cosa che riesce a sbrogliare i miei pensieri depressivi è la stranezza, o comunque qualcosa che abbia a che fare con la follia, sono uscita dallo studio, sono andata a farmi mettere sulle mani lo smalto non nero come quello di Bianca ma fucsia, e ho cominciato questo gioco".

Quando ha accettato la sfida della sua psicoterapeuta, Chiara Gamberale non immaginava che sarebbe diventata materia di un romanzo o di un film. Per lei era un modo di salvarsi la vita: "Mi sono accorta quasi subito che il meccanismo funzionava. A cosa serve giocare ai 10 minuti? Ti fa spostare l'attenzione dall'ossessione, insomma bisogna trovarle 31 cose diverse da fare in un mese, e mentre le fai, pensi che hai tanto da imparare e che non c'è niente di definitivo. Mentre 'giocavo' ai 10 minuti, ero tempestata dalle telefonate dei miei amici che mi dicevano: 'Ma domani che succede? Ma domani che fai? Avete presente quella scena di Forrest Gump in cui Tom Hanks corre e, non si sa per quale motivo, tutti si mettono a correre dietro a lui? Lo fanno perché evidentemente quel gesto insensato ha a che fare con la vita. E anche io ho avuto la sensazione che ciò che stavo facendo avesse a che fare con la vita. 'Per 10 minuti' è il mio unico romanzo che è uscito dagli scaffali delle librerie ed è entrato nelle terapie, nelle amicizie, negli gli amori: ecco perché lo considero un libro amuleto".

Dieci minuti è decisamente più drammatico del libro di Chiara Gamberale, che lo definisce caratterizzato da un registro che ha a che fare con la leggerezza calviniana, con in più qualcosa dell'umorismo raffinato di Nora Ephron. Ciò non significa che il film sia strappalacrime o ricattatorio, perché Maria Sole Tognazzi ha a cuore lo spettatore: "I film si fanno per un pubblico, e quando si parla di donne, non ci si rivolge necessariamente alle donne. Un pubblico è un pubblico, e se le donne si riconosceranno in certi personaggi, gli uomini avranno forse la possibilità di vederli con altri occhi, e se mi rivolgo a loro è perché capiscano che forse un giorno potrebbero farlo loro il gioco dei 10 minuti, pensando: chissà come sarei se domani mi svegliassi nel corpo di una donna".

Secondo Maria Sole Tognazzi e secondo Chiara Gamberale tutti dovremmo imparare a guardare la vita con occhi diversi, per uscire da un'impasse e rinascere proprio come fa Bianca. Le ultime parole dell’incontro stampa sono della scrittrice, che dice: "Abbiamo tre alternative di fronte a un trauma: possiamo trasformare quel trauma nel nostro pelouche e andare avanti tutta la vita così. Poi c'è chi gira le spalle al trauma e quindi di sicuro si ritroverà presto nella stessa situazione, e infine c'è chi, come la protagonista del film, pensa: fammi un po’ andare a vedere in che modo ho contribuito a portare la mia vita fino a questa crisi'. A volte il problema è qualcosa che si è rotto tanto tempo fa, e allora bisogna ricostruire tornando laggiù, e non è sempre facile".

Interpretato anche da Alessandro Tedeschi, Anna Ferruzzo, Marcello Mazzarella, Mattia Garaci, Matteo Cecchi e Barbara Chichiarelli, Dieci minuti arriva nelle nostre sale giovedì 25 gennaio, distribuito da Vision Distribution.