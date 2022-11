Demi Moore compie 60 anni: celebriamo l'icona del cinema anni '90 con i suoi migliori film in streaming

News Cinema

Compie oggi 60 anni la mitica Demi Moore, attrice che negli anni ‘90 ha dominato il botteghino del cinema hollywoodiano e internazionale al pari di altri colleghi come Tom Cruise, Julia Roberts, Harrison Ford e l’allora marito Bruce Willis. Vogliamo dunque celebrare questa icona capace di coniugare con audacia il suo lato romantico e quello maggiormente trasgressivo proponendovi cinque dei suoi film in streaming maggiormente conosciuti. Come sempre buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati da Demi Moore

Ghost

Codice d’onore

Proposta indecente

Rivelazioni

Charlie’s Angels - Più che mai

Ghost (1990)

Il successone a sorpresa che lancia la Moore e Patrick Swayze nell’Olimpo delle star hollywoodiane è un melodramma fantastico ottimamente scritto e ben messo in scena da Jerry Zucker. L’alchimia tra i due protagonisti e il supporto prezioso di Whoopi Goldberg - Oscar insieme allo script originale - fanno di Ghost uno di quei film segnano una generazione, che si rivede ogni volta che si vuole spendere qualche lacrimuccia davanti al televisore. Indubbiamente funziona sotto ogni punto di vista. Disponibile su CHILI, Google Play, TIMVision, NOW.

Codice d’onore (1992)

Uno dei grandi drammi giudiziari della storia del cinema contemporaneo, scritto da un Aaron Sorkin al massimo delle sue possibilità e diretto da un autore eclettico e raffinato quale è Rob Reiner. In Codice d’onore la Moore fa da spalla perfetta e mai retorica a un Tom Cruise in grande forma, che si confronta con il titano Jack Nicholson e non ne esce sconfitto. Ma anche Kevin Bacon, Kevin Pollack e il resto del cast forniscono un supporto esemplare. Un classico, sempre vibrante da rivedere. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Proposta indecente (1993)

Era stato lanciato come film-scandalo, e questo ne ha decretato l’enorme successo di pubblico. Ma Proposta indecente è invece un melodramma patinato e a tratti molto sensibile sulla perdita e sulla mancanza. Insieme alla Moore il fascino senza tempo di Robert Redford e l’istrionismo feroce di Woody Harrelson. Non tutto funziona, ma quando spinge sull’acceleratore del sentimento arriva dritto al punto. Forse sottovalutato perché film-evento, andrebbe probabilmente rivisto. Come tanto cinema di Adrian Lyne. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, TIMVision, Amazon Prime Video, Paramount +.

Rivelazioni (1994)

Rivelazioni - Sesso è potere: Il trailer originale del film

Sfruttando la fama di due star al momento trasgressive come la Moore il Michael Douglas appena uscito da Basic Instinct, Barry Levinson mette in scena un thriller psicologico hi-tech che mostra con puntuale ferocia il tema dell’abuso sul posto di lavoro. Ribaltando però i ruoli. Rivelazioni è un film intrigante finché non inizia a raccontare fin troppo, a cercare giustificazioni nella storia dei personaggi. La confezione è esemplare, buon adattamento da Michael Crichton. Ottimo supporto del sempre grandioso Donald Sutherland. Disponibile su CHILI.

Charlie’s Angels - Più che mai (2003)

Anche se l'astro della Moore stava leggermente scemando, la partecipazione al sequel di Charlie’s Angels garantisce alla produzione un appeal enormemente maggiore. La scena in cui esce dal mare in bikini è iconica, e il suo carisma si mangia ogni volta quello delle tre protagoniste Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu. Il film si rivela un altro successo al botteghino, anche se meno fresco dell’originale. E Demi conferma di essere sempre Demi…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.