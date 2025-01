Demi Moore, Charlie's Angels riunite per celebrare la star di The Substance: "Orgogliose di te" [VIDEO]

News Cinema

L'indimenticabile cast di Charlie's Angels: Più che Mai si è riunito 21 anni dopo l'uscita del sequel nelle sale. Cameron Diaz, Lucy Liu e Drew Barrymore hanno celebrato il successo di Demi Moore nella stagione degli awards per la sua performance in The Substance.

Galeotta fu Vanity Fair. Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu, protagoniste di Charlie's Angels (2000) e del sequel Più che Mai (2003), si sono riunite con Demi Moore per celebrare il suo successo e sostenerla durante la corsa agli Oscar 2025. La diva è in lizza per la statuetta come Migliore Attrice Protagonista grazie alla sua performance in The Substance. Il brillante body horror di Coralie Fargeat è valso all'attrice il Golden Globe.

La video call, pubblicata sui canali social della rivista, ha fatto in un attimo il giro dei social, entusiasmando i nostalgici della action comedy di McG. Sono trascorsi 21 anni dal debutto del film nelle sale e l'ultima reunion delle quattro protagoniste risale al 2019, in occasione della cerimonia di Lucy Liu sulla Hollywood Walk of Fame.

"Siamo così orgogliose di te - ha esclamato Liu, rivolta alla collega - Questa performance, l'hai sempre avuta dentro di te e in tutto il lavoro che hai fatto. C'è così tanta vulnerabilità nella forza che riesci a mettere davanti alla telecamera. Quel momento in cui ti togli il trucco [...], hai davvero catturato quella crudezza: quella sensazione di essere insicuri ma anche a tuo agio con te stesso, ma poi ti rendi conto che le altre persone non sono a loro agio con te stesso".

In The Substance, Moore interpreta Elizabeth Sparkle, icona televisiva in declino che decide di iniettarsi un siero sperimentale per generare una versione migliore di sé (Margaret Qualley). La star ha ricevuto nomination anche ai Critics Choice Awards, ai BAFTA e agli Screen Actors Guild Awards.

"Tutte le donne, siamo condizionate a essere oggettificate, punto - ha continuato Cameron Diaz - Che siamo star del cinema [o meno], è solo ogni donna. Ovviamente è più estremo nelle nostre circostanze, perché siamo proiettate su uno schermo e letteralmente oggettificate. Abbiamo avuto bambole con le nostre fattezze. È così innato e radicato in noi. Ci inchiniamo a questo. Serviamo questa oggettificazione. Cerchiamo di soddisfare la sua richiesta in così tanti modi".

Demi Moore e la scena in bikini di Charlie's Angels: "Mi sentivo persa"

Demi Moore ha ricordato che Charlie's Angels: Più che Mai ha segnato il suo ritorno sul grande schermo dopo una lunga pausa dai riflettori. Aveva 40 anni e interpretava la cattiva "ex-angelo" Madison Lee. La scena più celebre del film, suo malgrado, è proprio quella in cui la villain compare in spiaggia indossando un bikini. Il clamore attorno a quel momento ha spiazzato la diva, che, ancora oggi, ripensa a quel periodo con smarrimento.

Avevamo questa scena che McG ha aggiunto, con me in bikini, che è diventata una specie di grande interpretazione mediatica, che ironicamente era legata a me, come se fossi interessata al mio corpo anziché ad essere una parte della storia che stavamo raccontando. Questo grande momento cinematografico di Cameron e me sulla spiaggia. Mi sono sentita più vicina al mi personaggio di The Substance a 40 anni di quanto non mi senta oggi. Non mi adattavo a nessun posto. Non avevo 30 anni. Non avevo 20 anni, ma non ero come a quel tempo la gente pensava fosse una quarantenne. Mi sentivo molto persa.

Drew Barrymore ha affermato che ciò non ha fatto che rafforzare ulteriormente la natura coraggiosa di Moore nell'affrontare un ruolo così incentrato sullo smantellamento degli standard di bellezza del settore.