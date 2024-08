Demi Moore e la scena in bikini in Charlie's Angels: "Sembrava che fossi fuori posto"

News Cinema

In Charlie's Angels - Più che mai, Demi Moore interpretava la villain e aveva una scena in bikini resa celebre anche dal marketing: ora racconta a Interview che le fece realizzare di essere in una posizione un po' scomoda nell'ambiente...

Charlie's Angels - Più che mai (2003) non è passato alla storia come un capolavoro: l'action-comedy di McG giocava consapevolmente col pacchiano, con uno spirito un po' goliardico. È assai probabile tuttavia che anche voi ricordiate una scena molto utilizzata nei trailer, dove una Demi Moore villain della situazione, relativamente più "anziana" delle sue colleghe, sfoggiava il suo fisico in bikini. Parlandone oggi con Interview, l'attrice ora sessantunenne spiega la curiosa sensazione che le diedero le reazioni a quella sequenza. Leggi anche Demi Moore affianca Billy Bob Thornton in Landman di Paramount+

Demi Moore in crisi dopo la scena in bikini di Charlie's Angels - Più che mai

In Charlie's Angels - Più che mai, secondo e ultimo atto dei film interpretati da Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu per la regia di McG, la cattiva "ex-angelo" Madison Lee era interpretata da Demi Moore. Vent'anni fa evidentemente non c'era l'ossessione odierna per la giovinezza eterna anche a sessant'anni e oltre, perché in molti notarono quanto suonasse strano che a quarant'anni "gareggiasse" in erotismo con le sue colleghe più giovani. La scena più celebre era quella in spiaggia, che terminava con un'entrata in bikini in un'auto sportiva, già pensata appunto per far parlare (anche se i social non esistevano). Fa sorridere scrivelo, perché Demi aveva solo 40 anni, ma proprio il fatto che se ne parlasse tanto le fece realizzare come funzionava l'ambiente. Passati i sessant'anni, oggi racconta:

La cosa interessante è che mi hanno criticato di più quando ho toccato i 40. Avevo fatto Charlie's Angels e s'era parlato tanto di questa scena in bikini, la cosa fu parecchio gonfiata, si parlò molto del mio fisico. E allora mi resi conto che non sembrava esserci un posto per me. Non che io mi sentissi fuori posto. Era più sulle linee di: non ho più vent'anni, non ne ho più trenta, ma ancora non mi vedevano come madre. Che collocazione potevo avere? Non dico che fu un periodo morto, ma piatto. Non mi era mai capitato di scontrarmi con una limitazione che non pensavo esistesse. C'è stato un momento, devo dire, in cui ho cominciato a domandarmi se volessi continuare. Magari quella parte della mia vita era completa, non finita ma completa. Poi però ho realizzato che, se stavo mettendo tutto in dubbio, allora avevo bisogno di immettere nel lavoro più energia, per esserne certa.