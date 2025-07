Dedalus, la nostra intervista al regista Gianluca Manzetti: "Vi racconto il mio contest movie, fra thriller e grottesco"

News Cinema

In uscita il 10 luglio con Eagle Pictures, Dedalus ci porta nel mondo dei content creator, degli influencer e degli hater, dove sono i social a dirci chi siamo e il valore di un individuo equivale al numero dei suoi follower. Del film con Matilde Gioli e Giulio Beranek abbiamo parlato con il regista Gianluca Manzetti.

Ci sono tanti modi di trascorrere la notte di Capodanno: per la strada, a casa di amici con lo zampone e le lenticchie, a una festa scatenata dove scorrono fiumi di alcool, a casa da soli davanti alla tv. I 6 protagonisti di Dedalus, invece, sono chiamati a partecipare a un contest il cui vincitore si porterà a casa 1 milione di Euro. I concorrenti sono tutti content creator, e nel castelo dove li ha riuniti un misterioso master dovranno superare 3 prove. Specchio del nostro tempo, che è il tempo dei social media e della comunicazione filtrata e contraffatta, Dedalus è l’opera seconda di Gianluca Manzetti, che qui ha diretto Luca Zunic, Matilde Gioli, Francesco Russo, Giulio Beranek, Giulia Elettra Gorietti, Stella Pecollo e Gian Marco Tognazzi. In uscita il 10 luglio con Eagle Pictures, il film non può certamente essere collocato all’interno di un’unica categoria tematica e stilistica. Farlo significherebbe non rendere giustizia alla sua complessità. Di questo parliamo all’inizio della nostra chiacchierata con Manzetti, grande amante dei generi: "Quando mi hanno coinvolto nel film, affidandomi la regia" - spiega - "il primo argomento di dibattito con i produttori e gli sceneggiatori sono stati i generi. Non ero stato io a scrivere il copione e mi sono accorto che nei personaggi mancava sia la commedia nera che il lato grottesco che adesso sono ben visibili. I protagonisti erano inizialmente più seriosi e meno cialtroni di come li hai trovati. Mi sono reso conto subito che era importante fare i conti con il thriller e il revenge movie di matrice esterofila che ben conosciamo, perché in Italia questo filone ha perso importanza negli ultimi anni, mentre 30 anni fa era di gran moda. Nell'affrontarlo, ho voluto renderlo molto italiano. Per me, quando si parla di italianità si parla anche di un'umanità che ha a che fare con il grottesco. Sono convinto che le storie che definiamo epiche siano invece molto poco italiane, e quindi mi sono subito adoperato per rendere i personaggi uno specchio del paese, e infatti ho voluto mantenere i regionalismi e le cadenze, con il risultato che ogni personaggio racconta una parte specifica dell'Italia. Appena i protagonisti entrano in scena, vengono già fuori i loro colori, il loro essere degli outsider, e questo ci accompagna per una buona parte del film, e quindi dentro il castello dove ha luogo il contest. Poi la storia vira verso il thriller e quindi verso il dramma. In realtà ho pensato a un nuovo genere: il contest movie, magari un po’ alla Squid Game. Questa commistione di generi, che c'era anche nel mio primo film, Roma Blues, è qualcosa in cui credo molto, perché mi sembra che nella vita stessa ci sia un miscuglio di toni. Quando per esempio vai a un funerale, può capitare che fuori dalla chiesa qualcuno si metta a chiacchierare e a scherzare, non per insensibilità e superficialità ma per esorcizzare il dolore. Per me dev'esserci sempre una miscela di generi, e sia da regista che da spettatore comincio a trovare noiosi i film che vanno in un’unica direzione".

Pensi che gli influencer, più degli altri, abbiano demoni interiori, paure da esorcizzare o traumi da rimuovere? Ognuno dei protagonisti ha alle spalle un vissuto difficile...

Abbiamo tutti delle grandi contraddizioni interiori, dei demoni o comunque qualcosa che è legato al nostro passato e che ci tormenta, magari qualcosa che abbiamo fatto e che non avremmo dovuto fare. Credo che questa caratteristica abbracci l’umanità intera al di fuori anche del mondo social, che trovo particolarmente interessante perché è legato al modo in cui l’influencer vuole costantemente e giornalmente apparire al mondo. L'immagine che gli influencer puntano a costruire è molto forte e dev'essere molto chiaro a livello di marketing cosa tu stia vendendo e che tipo di personaggio tu voglia essere, e quindi le star dei social tendono a voler far emergere un lato specifico di sé, per imporsi ora come life coach, ora come influencer OnlyFans, ora come food blogger e così via. Ciò che amo di questi personaggi, e a maggior ragione rispetto a una persona che fa un lavoro d’ufficio e non sta troppo dietro ai social, è che il bisogno che hanno di farsi amare dai loro follower è fortissimo.

Prima di arrivare sul set ti sei documentato? Hai visto altri film e studiato il comportamento degli influencer?

Una cosa molto interessante che mi è successa da cinefilo quale sono è che per Dedalus in realtà non sono andato a rivedere altri film. Poi certo, banalmente, uno pensa: ‘Ok, ho l’occasione di fare una specie di Squid Game all'italiana, anche se con risorse economiche diverse, diciamo una specie di piccolo blockbuster all'italiana, forse è meglio documentarsi un po’. E tuttavia non ho rivisto Squid Game per intero, ma mi sono ispirato ai reel. Ho visto reel su reel, storie su storie, post su post. Poi, col direttore della fotografia, gli scenografi, la costumista o ovviamente gli attori, abbiamo fatto una ricerca spasmodica per studiare il linguaggio, il ritmo di certi reel che vengono fatti con determinati software. Abbiamo cercato insomma di replicare quel dinamismo. Infine gli attori hanno studiato il modo di parlare, di camminare e di apparire di certi e certe influencer. Ho tentato insomma di girare un grande reel che potesse essere, fino a un certo punto di Dedalus, un manifesto della contemporaneità legata al mondo social. Poi ci sono delle scene che hanno un andamento più classico e sono perciò più posate, e per quelle non sono andato a rivedere vecchi film se non Alien, che collocava i personaggi in uno spazio angusto.

Come hai lavorato sui personaggi insieme agli attori?

Sui personaggi il lavoro è stato costante, giornaliero. Mi ricordo che su Instagram avevamo tutti le chat intasate, perché ci mandavamo una quantità mostruosa di reference sugli individui meravigliosi che trovavamo sui social. A me capita spesso di trovarmi a scrollare e dopo 5 minuti pensare: ‘Ok, io 5 minuti li ho dedicati a fare questo, tendenzialmente mi è rimasto molto poco di ciò che ho visto, neanche mi ricordo bene cosa ho visto’. Il fatto è che, se magari in quei 5 minuti ti leggi un articolo, la sera o il giorno dopo ti ricordi più o meno cosa hai letto. Ma 5 minuti di un tizio che sta facendo l’impennata col motorino, seguito da uno che pubblicizza dei massaggi e da uno che mangia gli hamburger non ti lasciano niente. La tua mente è stata solo presa a schiaffi e quindi hai bisogno di tornare un attimo nel presente, perché chissà dove se n’è andata la tua attenzione. Io purtroppo ho la Fomo, la paura di essere disconnessi, quindi non potrei mai stare fuori dal mondo social: penserei che mi sto perdendo il presente, la contemporaneità, e comunque dal punto di vista antropologico i social sono un fenomeno e uno strumento interessante.

I social hanno contribuito alla diffusione dell'odio?

Penso che l’odio attraversi la storia, che faccia parte dell’essere umano. Spesso è legato alla paura di ciò che non si conosce o al bisogno di sfogare, buttare sugli altri le proprie frustrazioni. Magari sembra strano, però ancora non credo nella cattiveria tout court delle persone, penso che ci siano sempre dei traumi dietro, delle enormi fragilità. Basta essere stati dei bambini non amati abbastanza o trascurati per diventare persone che in qualche modo fanno del male agli altri. Io per esempio ho avuto la fortuna di essere stato tanto amato, e una cosa che mi piace tanto fare è accogliere gli altri, trasmettere loro amore e positività, però capisco che ci sono nel mondo individui che non hanno avuto questa fortuna, oppure l’hanno avuta ma poi hanno vissuto dei momenti difficilissimi, e se nella vita non sei abituato o non vuoi metterti in discussione o fare un percorso, continui ad andare avanti con delle dinamiche tossiche che feriscono il prossimo. Quindi l’odio c’è sempre stato, l’odio da social si è diffuso tanto anche perché non guardi negli occhi il tuo interlocutore quando lo insulti, non fai l’hater faccia a faccia, e infatti si parla dei cosiddetti leoni da tastiera. Ciò che davvero non capisco è cosa spinga una persona che sa che sta facendo del male a qualcuno a non smettere di tormentarlo.

Che attrice è Matilde Gioli?

Matilde è fantastica, una grandissima professionista che ha una grande sensibilità. Matilde è una persona molto osservatrice, molto sensibile, molto emotiva, molto matura, che ne ha viste sicuramente tante nella vita. Ha inoltre una notevole esperienza professionale alle spalle. Sul set di Dedalus, dove c’erano sempre minimo 6 personaggi in scena, Matilde era sempre quella che mi aiutava, senza che io glielo chiedessi, a riportare ordine e disciplina, anche perché il suo personaggio è una giovane donna tutta d’un pezzo e ben più posata rispetto ad altri. E poi, ogni volta che le ho dato un’indicazione, non mi è mai successo durante la lavorazione di non ricevere in cambio qualcosa in più rispetto a ciò che domandavo.

Cosa pensi del termine content creator e in generale dell'introduzione nel nostro vocabolario di tante parole inglesi?

Devo dire che all'inizio ho accolto a braccia aperte tutti gli anglicismi che cominciavano a deturpare l'italiano, però ultimamente soffro un po’ quando i miei amici mi dicono: ‘No, Gianlu, devi buggare il rush della giornata’. Secondo me il fenomeno sta degenerando, anche perché è bello mantenere la diversità, non ha senso che l'italiano diventi inglese, poi io non sono uno che non dice per forza autorimessa, io dico garage. Ho avuto un momento di bug anni fa quando è nato il termine. Fino a un certo punto c’erano solo gli influencer, poi è accaduto che le persone che hanno profili piuttosto seguiti abbiano cominciato a essere chiamate content creator, dopodiché i content creator che hanno avuto successo e sono diventato di tendenza o di fama internazionale si sono trasformati in influencer, però ricordo di aver provato un certo fastidio quando ha cominciato a circolare questo anglicismo.