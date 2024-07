Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds ricorda gli inizi del personaggio: "Non pensavo sarebbe stato un successo"

News Cinema

Intervistato dal New York Times per l'uscita imminente di Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds ricorda l'inizio della saga nel 2016, in seno all'allora 20th Century Fox. Una scommessa che ha pagato... e ci mise soldi suoi.

Ryan Reynolds è stato intervistato dal New York Times per l'uscita di Deadpool & Wolverine il 24 luglio: ora che il sogno di avere al fianco Logan alias Hugh Jackman si è avverato, si può dire che questo terzo capitolo sia il vero coronamento di una scommessa, da parte di Ryan. Non fu facile riuscire a portare sullo schermo come lui voleva il personaggio di Rob Liefeld & Fabian Nicieza, però forse proprio quelle difficoltà resero possibile una genuinità che il pubblico ha riconosciuto. Leggi anche Deadpool & Wolverine, Kevin Feige: "Vietato ai minori ma dolce"

Ryan Reynolds e Deapool: "Pagai persino di tasca mia"

Ora a Deadpool & Wolverine spetta persino il compito di risollevare un Marvel Cinematic Universe un po' in difficoltà al boxoffice (con Wade Wilson, "il Gesù della Marvel", come sostiene senza controllo nel trailer il nostro antieroe). Chi l'avrebbe mai immaginato, quando Ryan Reynolds s'impegnò alacremente per portare sullo schermo il personaggio così come voleva lui? Erano i tempi della 20th Century Fox, prima che fosse acquisita dalla Disney nel 2019, e Ryan era riuscito a interpretare il suo amato personaggio solo in X-Men: Le Origini - Wolverine (2009), in una veste che non piacque a nessuno. Quello non era il Deadpool, e lo sapeva anche Reynolds stesso, che solo dopo molte insistenze riuscì a dar vita al Deadpool del 2016, diretto da Tim Miller: lo straordinario successo, specialmente per un film vietato ai minori, generò poi il sequel Deadpool 2 (2018) di David Leitch. L'attore però è sempre stato l'elemento unificante di questi lungometraggi, da produttore, interprete e coautore della sceneggiatura. Ryan ricorda:

Nessuna parte di me pensava che Deadpool, quando fu approvato, potesse rivelarsi un successo. [...] Rinunciai persino a una parte della paga per poterlo vedere sullo schermo. Non mi concessero di avere sul set i miei cosceneggiatori Rhett Reese e Paul Wernick, quindi quel poco di salario che mi era rimasto lo diedi a loro perché fossero sul set con me, dove continuammo di fatto a lavorare sul copione, collegialmente. [...] Fu una lezione, da un paio di punti di vista: credo che uno dei più grandi nemici della creatività sia l'avere troppo tempo e troppi soldi, e per quel film non c'erano né tempo né soldi. Ci costrinse a privilegiare il personaggio sullo spettacolo, una cosa più difficile da portare a termine in un film tratto da un fumetto. Mi concentrai tanto su ogni piccolo dettaglio, ed era tantissimo tempo che non lo facevo. Ricordo che decisi di volermi sentire così sempre di più, non solo per Deadpool ma per qualsiasi progetto.