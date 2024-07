Deadpool & Wolverine, Kevin Feige: "Vietato ai minori ma dolce"

News Cinema

Kevin Feige, boss dei Marvel Studios, intervistato da Deadline, conferma quello che è evidente dal trailer di Deadpool & Wolverine: nessuna censura, ma la sostanza del film è più dolce di quello che ci si può aspettare.

Manca poco all'uscita di Deadpool & Wolverine al cinema, dal 24 luglio, e almeno i timori dei fan di Wade Wilson sul suo alleggerimento disneyano sono stati fugati dalla versione completa del trailer, comprensiva di adeguata violenza e turpiloquio. Sì, questo film del Marvel Cinematic Universe ufficiale dei Marvel Studios negli USA è sconsigliato ai minori di 17 anni non accompagnati, è "Restricted", come si definisce questa categoria. Il boss Kevin Feige tuttavia, intervistato da Deadline, spinge il pubblico e i fan ad andare oltre questo "evento". Leggi anche Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds rivela che una scena di Wolverine è stata rimossa dal film

Deadpool & Wolverine, cuore Disney-Marvel dietro i divieti?

Non che sia una grossa sorpresa, dato che anche Deadpool 2 (2018) della fu-Fox, nonostante le usuali scorrettezze e l'usuale divieto ai minori, nascondeva nemmeno troppo un certo buon cuore del suo protagonista Wade Wilson, alias Ryan Reynolds. E se avete visto con attenzione il trailer di Deadpool & Wolverine, avrete notato che questo elemento c'è ed è persino più appassionato, visto che qui viene coinvolto il Logan di Hugh Jackman. È proprio questo che Kevin Feige, boss dei Marvel Studios, vorrebbe far notare. Si farà un gran parlare di un film sconsigliato ai minori e targato Disney (Marvel Studios, per la precisione, il logo disneyano col castello non è "sporcato"), però Feige ci invita ad andare oltre...

Dico solo che - e anche Hugh e Ryan ne hanno parlato - e penso che la gente lo capisca dal trailer e dall'attività stampa svolta finora, che sì, è vietato, ci sono parolacce e sangue, ma è un film assai commovente. Continuo a definirlo il film vietato più morale che possiate mai vedere. È davvero una celebrazione dell'amicizia, della famiglia e della famiglia che hai trovato. Non vorrei esagerare, ma pur con tutta le oscenità che attireranno l'attenzione, quando le persone vedranno il film, capiranno quanto sia sincero, a mio parere molto più dei primi due Deadpool. È proprio questo che mi entusiasma, una volta che la gente andrà oltre i "vaffa" e le classificazioni di censura, scoprirà quanto sia dolce.