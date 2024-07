Deadpool & Wolverine, c'è un Holland ma non è Tom: è suo fratello!

News Cinema

Tra le varianti di Deadpool in una scena di Deadpool & Wolverine c'è Harry Holland: il cognome vi dice qualcosa? Sì, è il fratello di Tom Holland. Spider-Man ha sfiorato Deadpool per interposta persona!

Tra le varianti di Deadpool che appaiono in una delle scene più folli di Deadpool & Wolverine, ce n'è una alquanto particolare, manovrata con ironia dal coordinatore delle controfigure George Cottle, che l'ha rivelata su Instagram: Ryan Reynolds ha subito risposto con una storia, sottolineando di non saperne nulla ("Ma lo devo venire a sapere così?"). In poche parole, uno dei Deadpool è Harry Holland, fratello del più famoso Tom Holland, alias Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe. I fan ora sognano una partecipazione meno "indiretta" di Tom... Leggi anche Tom Hollander riceve per sbaglio la paga di Tom Holland per gli Avengers, si sente insignificante

Harry Holland è un Deadpool in Deadpool & Wolverine