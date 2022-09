Deadpool e Stranger Things: possibile un crossover? Scherzo o realtà?

News Cinema

Sul red carpet degli Emmy il regista Shawn Levy, amico di Ryan Reynolds, fra i registi di Stranger Things, aveva ipotizzato un crossover folle tra Deadpool e la serie dei fratelli Duffer. Lo scherzo non è stato colto come tale, costringendo Levy, pronto a Deadpool 3, a un mea culpa imbarazzato (ma divertito).

Per un giorno la rete è stata scossa da una delirante prospettiva: un crossover tra Deadpool e Stranger Things. Com'è nato questo tormentone, un mix nerdico micidiale che, ammettiamolo, con uno come Ryan Reynolds avrebbe pure funzionato (anche se forse dopo non saremmo riusciti più a prendere sul serio Stranger Things). La "colpa" di questa goliardata è stata del regista Shawn Levy... Leggi anche Stranger Things 5: Iniziati ufficialmente i lavori della quinta e ultima stagione

Shawn Levy e il crossover tra Stranger Things e Deadpool: tante scuse per uno "scherzo scemo"

Certo, quando si parla di Deadpool e di Ryan Reynolds, non bisognerebbe mai prendere le cose troppo seriamente. Shawn Levy, amico di Reynolds dopo averlo diretto in Free Guy e The Adam Project, designato regista di Deadpool 3 ma anche autore di svariate puntate di Stranger Things, sul red carpet degli Emmy Awards si era abbandonato a una tentazione umoristica, fatale per il fandom dei due universi. Levy stava parlando di come, dopo alcuni colloqui con Kevin Feige dei Marvel Studios, si sentiva più sicuro all'idea di gestire un futuro "Stranger Things Character Universe". A quel punto l'ha buttata lì:

È buffo, Ryan e io stavamo proprio pensando a come fare un crossover tra Deadpool e Stranger Things. Non abbiamo ancora capito come, ma è nei nostri piani.

Apriti cielo. Siccome quando si parla di Deadpool tutto è possibile, gli appassionati hanno iniziato a fantasticare. Non sarebbe stato comunque semplicissimo, perché l'operazione avrebbe obbligato a una collaborazione Disney-Marvel-Netflix contrattualmente ormai un po' improbabile (specialmente se consideriamo che persino le serie Marvel un tempo su Netflix sono state rimosse). Levy, realizzato che la gag non era stata recepita come tale, si è adesso scusato, non rinunciando però all'umorismo.

Scusate se il mio scherzo scemo ha generato titoli ingannatori. Wade Wilson non sopporta la vista del sangue, a meno che non sia il suo o quello dei suoi nemici. Il sangue dal naso non lo regge. Non è previsto un crossover tra Deadpool e Stanger Things, gente.