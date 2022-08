Stranger Things 5: Iniziati ufficialmente i lavori della quinta e ultima stagione

News Serie TV

Gli sceneggiatori sono al lavoro sulla scrittura dei nuovi episodi della serie di fantascienza: cosa dobbiamo aspettarci?

È un giorno importante per gli sceneggiatori di Stranger Things. Sono iniziati ufficialmente i lavori della quinta stagione che sarà anche quella finale (spin-off già preannunciati a parte). A comunicarlo, postando una foto su Twitter direttamente dalla writers' room, sono stati proprio gli autori della serie.

Stranger Things 5: Si scrive la sceneggiatura

"Giorno 1", hanno twittato gli sceneggiatori della serie soprannaturale di successo di Netflix pubblicando l'immagine in cui si nota una lavagna bianca che riporta soltanto la scritta "Stranger Things 5". Come è noto, la quinta stagione sarà l'ultima ma l'universo di Stranger Things è destinato a espandersi. Il mese scorso, i creatori della serie Matt e Ross Duffer hanno annunciato che stanno lavorando al primo spin-off live-action che però sarà "al 1000% diverso" dall'originale e condividerà con la serie di partenza "la sensibilità della narrazione" più che i personaggi o i luoghi.

L'ultima stagione di Stranger Things: Quando esce e cosa dobbiamo aspettarci

Netflix non ha ancora comunicato una finestra per l'uscita della quinta e ultima stagione di Stranger Things ma, basandoci sulle tempistiche passate, possiamo immaginare che i nuovi episodi non arriveranno prima del 2024. L'attesa dovrebbe essere comunque inferiore a quella per la quarta stagione che si è fatta attendere a lungo a causa della pandemia e della lavorazione particolarmente complicata. "Questa volta il divario dovrebbe essere più breve, visto che abbiamo già uno schema iniziale e non possiamo proprio immaginare che ci saranno altri 6 mesi di pausa forzata", hanno rassicurato i Duffer parlando con TVLine qualche tempo fa.

I creatori hanno fatto sapere, inoltre, che uno degli obiettivi principali della stagione 5 sarà quello di collegarsi con gli ultimi 20 minuti del finale della quarta stagione per poi fare un salto temporale in avanti. Il progetto generale e la trama della stagione sono stati presentati a Netflix tempo fa e i dirigenti del servizio, come hanno raccontato i Duffer, in quell'occasione non sarebbero riusciti a trattenere le lacrime. Più recentemente, gli ideatori hanno parlato di una stagione che sarà "davvero diversa" e con una conclusione piuttosto lunga. "Tipo Il Ritorno del Re ma con otto finali", hanno prospettato. Di certo c'è già grande attesa, considerato che la stagione 4 ha tenuto incollati gli abbonati per un totale di 1,35 miliardi di ore nei primi 28 giorni dall'uscita facendo guadagnare alla serie il titolo di serie tv in lingua inglese più vista di sempre sul servizio (il record assoluto rimane di Squid Game con 1,65 miliardi di ore).