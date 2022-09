Deadpool 3 con Wolverine: la spiegazione di Ryan Reynolds e Hugh Jackman in un nuovo video

News Cinema

Dopo l'annuncio shock di qualche ora fa, Ryan Reynolds e Hugh Jackman con un altro video spiegano come Deadpool 3 gestirà la partecipazione di Wolverine... specialmente dopo Logan.

Non sappiamo se vi siate o meno già ripresi dalla notizia shock, quella della partecipazione di Wolverine alias Hugh Jackman a Deadpool 3 con Ryan Reynolds: nemmeno 24 ore fa era stato Ryan a riverlarlo con un video come al solito spiritoso. Adesso eccone però arrivare un altro, dove Ryan e Hugh Jackman in persona spiegano senza spoiler come il personaggio degli X-Men sarà chiamato in causa, rispettando i fan e la continuity.

Hugh Jackman e Ryan Reynolds rompono il silenzio su Wolverine in Deadpool 3

Non c'è niente come una comunicazione diretta con i fan, questo Kevin Feige dei Marvel Studios lo sa benissimo: ecco forse perché Ryan Reynolds e Hugh Jackman hanno di persona voluto chiarire e spiegare come Wolverine possa essere richiamato in causa in Deadpool 3, in arrivo nel settembre 2024. I due ammettono un punto fermo: la vicenda di Logan, ambientata nel 2029, ha portato alla morte del protagonista. Confermato. D'esser morto, Logan è morto. Quello che però dicono dopo è un vero shock, i due rompono il silenzio come nessuno l'ha mai rotto prima sul mondo Marvel, occupandosi dei punti sulla bocca di tutti in queste ore: cronologia della storia e rispetto del canone. Ecco il video, incredibilmente chiaro su ogni punto.

