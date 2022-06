Deadpool 3 a rischio censura Disney? Gli sceneggiatori sono ottimisti

News Cinema

Gli scatenati Rhett Reese & Paul Wernick, sceneggiatori di Deadpool e Deadpool 2, complici inseparabili di Ryan Reynolds, provano a rassicura: Deadpool 3 dovrebbe essere un Deadpool, nonostante l'entrata di Wade Wilson nel Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios disneyani.

Nonostante non siano mancate rassicurazioni dai vertici Disney e anche da Ryan Reynolds, i fan di Wade Wilson ancora non si fidano: Deadpool 3, ora che il personaggio è entrato nel Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios disneyani, verrà censurato ed edulcorato per non infastidire la loro linea "per famiglie"? Chiacchierando con Den of Geek, gli sceneggiatori della saga, Rhett Reese e Paul Wernick, cercano di rassicurare gli appassionati ancora una volta. Leggi anche La Disney degli Avengers forse non detterà la linea di Deadpool

Deadpool 3 politicamente corretto per la Disney? Il rischio non sembra esserci

Rhett Reese e Paul Wernick, sceneggiatori specialisti in commedie e ormai complici di Ryan Reynolds, dopo Deadpool e Deapool 2 sono al lavoro anche sul copione di Deadpool 3, realizzato però in circostanze assai diverse: la Fox è stata infatti acquisita dalla Disney e il personaggio di Wade Wilson dovrà entrare nel Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios. Una mossa delicata, visto che i primi due lungometraggi erano stati entrambi vietati ai minori e avevano un tono molto scorretto. Reese e Wernick hanno provato a rassicurare i fan in un'intervista con Den of Geek.

Deadpool sarà Deadpool. [...] È gasante riunire la banda, nel nuovo contesto del MCU, con nuovi personaggi, nuovi cattivi e via così. Non era un matrimonio che ci aspettassimo, quello tra Fox e Disney, una cosa esterna rispetto al nostro processo narrativo. Ma stiamo assolutamente cercando la serenità e il lato positivo di questa situazione, o almeno ci stiamo provando. [...]

Non preoccupatevi [delle prese in giro e degli sfottò alle altre saghe, ndr]. Ci hanno sostenuto molto in quello. Poi per quanto riguarda specifiche battute, se dovessimo superare una certa linea, a un certo punto ci sentiremo dire: "Magari quella no". Ma ci hanno sostenuto incredibilmente in quello che facciamo, perché naturalmente l'abbiamo già fatto senza di loro per tanto tempo. Credo ne abbiano visto il successo, e il loro successo è persino più grande. Si spera che sia un matrimonio felice. Comunque abbiamo il loro sostegno, e questa è un'ottima cosa.

Deadpool 3 avrà la regia di Shawn Levy, che ha già diretto Reynolds in Free Guy e The Adam Project. Alla sceneggiatura partecipano, oltre a Reese e Wernick, anche Wendy Molyneux & Lizzie Molyneux-Logelin e lo stesso Reynolds. Non si conosce ancora nulla sull'inizio delle riprese e sulla data d'uscita.

Deadpool comunque aveva già fatto prove generali di politicamente corretto in questo divertente esperimento...