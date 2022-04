David Lynch spegne gli entusiasmi: "Non ho nessun film a Cannes"

News Cinema

Dopo le voci diffuse da Variety, che citava 2 fonti bene informate, David Lynch ha smentito ad Entertainment Weekly di avere un film o qualsiasi altra cosa a Cannes.

L'illusione di poter vedere al festival di Cannes un nuovo lungometraggio di David Lynch è durata pochissimo: nel suo elenco sui film che potrebbero essere a Cannes, Variety aveva citato "due fonti" bene informate secondo le quali uno dei titoli del festival sarebbe stato un nuovo lavoro di David Lynch, un film girato segretamente o un episodio pilota esteso della serie Wisteria, di cui si è parlato in passato. Oggi Lynch stesso smentisce decisamente la notizia della sua partecipazione, parlando con Entertainment Weekly.

Cosa ha detto David Lynch

Queste le parole del regista americano, che non mancheranno di deludere tutti coloro che ci avevano sperato, vista la sua abilità nel mantenere a lungo segreti i suoi progetti:

Non ho nessun film pronto. Sono voci senza fondamento. Ecco qua. Non succederà. Non ho un progetto. Non ho niente a Cannes. È un peccato, è stato costruito in modo che la gente pensasse "oh, sarebbe bello". C'è qualcosa di nuovo, ma non è mio. Non so di chi sia. Dicono che c'è qualcosa di nuovo a Cannes e non dicono di chi è. per cui alcuni hanno pensato che fosse il mio film, ma non è così. Quindi aspettiamo e vedremo, vedremo di chi è.

Ora, per quanto David Lynch ami esprimersi in termini sibillini, la smentita ci appare chiara. Magari si tratta di un progetto legato a uno degli attori del suo entourage, ma non è dato saperlo. Peccato. Anche perché sono passati 16 anni da Inland Empire, che a parer nostro non è certo il suo film migliore.