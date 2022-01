David Bowie e il cinema: i migliori film in streaming interpretati dall'eterno "Duca Bianco"

News Cinema

La star scomparsa nel 2016 ha realizzato una serie di opere di indubbia qualità. Ecco i suoi cinque film in streaming che amiamo.

Domani David Bowie avrebbe compiuto 74 anni. L’icona del glam-rock scomparsa nel 2016 ha sempre amato il cinema, concedendosi ad esso con parsimonia e scegliendo con cura e maestoso senso estetico le sue apparizioni sul grande schermo. Per questo la carriera di attore di Bowie è incredibilmente costellata di titoli di culto, come dimostrano i cinque magnifici film in streaming scelti per rendergli il nostro sentito omaggio. La qualità di tali opere è indubbia: basta pensare che dalla cinquina abbiamo dovuto ad esempio omettere Furyo (1983) di Nagisa Oshima, intenso dramma bellico che ha scritto una grande pagina di cinema di quel decennio. Ecco dunque quello che abbiamo maggiormente amato dell’indimenticabile “Duca Bianco” quando ha deciso di mettersi di fronte la macchina da presa. Buona lettura.

Cinque grandi film in streaming interpretati da David Bowie

L’uomo che cadde sulla Terra

Miriam si sveglia a mezzanotte

Labyrinth - Dove tutto è possibile

L’ultima tentazione di Cristo

The Prestige

L’uomo che cadde sulla Terra (1976)

L'uomo che cadde sulla Terra: Trailer della versione restaurata - HD

L’esordio come attore di Bowie lo vede protagonista di uno dei film più riusciti di un genio visionario e iconoclasta quale era Nicolas Roeg. Ne L’uomo che cadde sulla Terra il cineasta è bravissimo a sfruttare il magnetismo della star, creando un personaggio enigmatico e affascinante. Un cult-movie stracolmo di trovate visive e impegnato di una filosofia umanista. Uno dei grandi film di fantascienza degli anni ‘70. Disponibile su CHILI.

Miriam si sveglia a mezzanotte (1983)

L’esordio alla regia di Tony Scott consente a Bowie di recitare a due mostri sacri come Catherine Deneuve e Susan Sarandon. E lui lo fa col suo stile suadente e irresistibile. Se Miriam si sveglia a mezzanotte si dimostra uno dei vampire-movie più stilosi e riusciti di sempre il merito è anche suo. Film magnifico da vedere e angosciante come pochi altri. Disponibile su CHILI, Google Play, TIMVision.

Labyrinth - Dove tutto è possibile (1986)

Labyrinth - dove tutto è possibile: Jennifer Connelly e Brian Henson ricordano il film

L’incontro con un altro genio assoluto quale era Jim Henson non poteva che portare a un lungometraggio destinato a essere ricordato nei decenni. Con protagonista un’incantevole Jennifer Connelly, Labyrinth - Dove tutto è possibile è una fiaba dark piena di creature fantastiche e con un Bowie mefistofelico e elettrizzante. Un vero e proprio labirinto della meraviglia, il cinema che si eleva a poesia della fantasia. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play.

L’ultima tentazione di Cristo (1988)

Un sola sequenza, quella in cui interpreta Pilato, che lascia un segno indelebile in un lungometraggio di rarissima potenza emotiva. Diretto da un Martin Scorsese appassionato e sanguigno, L’ultima tentazione di Cristo si fa parabola umana che vuole raccontare l’uomo prima del divino. Un Willem Dafoe perfetto come protagonista, comprimari grandiosi come Harvey Keitel e Barbara Hershey. Un film visionario e ispirato, uno dei grandi capolavori dell’autore capaci di scuotere e strappare il cuore. Quasi letteralmente. Disponibile su CHILI, Google Play.

The Prestige (2006)

Il film più bello di Christopher Nolan, l’interpretazione più sofferta di Bowie, un Nikola Tesla che sa già quale sarà il suo destino di incompreso nonostante il genio assoluto. The Prestige è un’opera sontuosa nella forma e densissima nel contenuto, che vede Christian Bale al suo meglio fronteggiare uno Hugh Jackman delirante e doloroso. Scarlett Johansson, Rebecca Hall, Andy Serkis e il leggendario Michael Caine a supporto. Gioco di specchi raffinato e drammatico. Magnifico cinema d’autore e insieme mainstream. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Infinity +, Apple Itunes, Amazon Prime Video.