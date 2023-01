Dave Bautista prende in giro Dwayne Johnson: "Io voglio essere un bravo attore"

News Cinema

Tra poco in Bussano alla porta, su Netflix con Glass Onion, Dave Bautista è un ex-wrestler come Dwayne Johnson, però rivendica di cercare ruoli più vari che lo mettano più alla prova.

Dave Bautista è, proprio come Dwayne Johnson alias The Rock, un ex-wrestler passato alla recitazione, all'inseguimento di un sogno hollywoodiano: ma i due lo perseguono alla stessa maniera? Secondo Bautista, intervistato da GQ per la sua presenza in Glass Onion su Netflix e nell'imminente Bussano alla porta di M. Night Shyamalan, il paragone non c'è: il percorso di Dave sarebbe ben diverso da quello di Johnson. Leggi anche Guardiani della Galassia Vol.3, Drax farà la sua ultima apparizione? Risponde Dave Bautista

Dave Bautista contro Dwayne Johnson? La stoccata in un'intervista

Un ironico giallo alla Agatha Christie in Glass Onion su Netflix, un thriller allucinato con Bussano alla porta (dal 2 febbraio al cinema), il ruolo bizzarro di Drax nei Guardiani della Galassia. Prossimamente ancrora Glossu Rabban Harkonnen in Dune Parte 2, ma per Denis Villeneuve anche in Blade Runner 2049. In effetti la carriera di Dave Bautista post-wrestling è un po' più variegata di quella di Dwayne Johnson alias The Rock, tanto che, intervistato da GQ, Bautista si è lasciato scappare una considerazione che suona come una potente frecciata al collega...

Non ho mai voluto essere il nuovo The Rock, voglio solo essere un cazzo di bravo attore. Un attore rispettato. [...] Io ho paura delle cose, ci sono cose che mi fanno paura. Ma posso forzarmi a fare cose che mi fanno sentire a disagio, perché so che non andrò da nessuna parte se non lo faccio. Posso imbarazzarmi dopo, ma non lascio che la paura mi blocchi.