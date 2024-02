Damsel, Millie Bobby Brown lotta contro un drago nel nuovo trailer Netflix

News Cinema

Millie Bobby Brown cercherà di sopravvivere ad ogni costo in Damsel: il nuovo trailer mostra tutto il coraggio della principessa Elodie.

Millie Bobby Brown sarà anche una damigella, ma non ha bisogno di essere salvata da un principe e affronta a testa alta e con coraggio le difficoltà lungo il cammino. Nel nuovo trailer di Damsel condiviso da Netflix, la principessa Elodie racconta di più della sua storia. Promessa in sposa ad una famiglia reale per il benessere del proprio regno, Elodie ignora la terribile tradizione che la Regina Isabelle ha preservato nel tempo per prendersi cura del proprio regno e lo scoprirà sulla propria pelle quando, poco dopo le nozze, il principe la lancerà da un dirupo, precipitando nel cuore di una grotta. La grotta di un drago, per la precisione.



Damsel: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film Netflix con Millie Bobby Brown - HD

Damsel, Millie Bobby Brown è una damigella coraggiosa nel nuovo trailer che sfida un drago a testa alta

Devota alla sua famiglia e consapevole di avere la responsabilità del proprio popolo sulle spalle, Elodie accetta la decisione di suo padre che l’ha promessa in sposa ad una famiglia reale per tutelare il proprio regno. La sua matrigna, però, non è affatto convinta e teme che possa succederle qualcosa. Elodie vuole rendere orgogliosa suo padre, per cui procede nel matrimonio combinato per poi rendersi conto che la matrigna tutto sommato aveva ragione. Al centro di un terribile complotto, Elodie finisce per essere sacrificata in pasto ad una creatura per saldare un antico debito che va avanti da secoli, di generazione in generazione. Precipitata in una grotta ostile sorvegliata da un drago, Elodie capisce di non poter contare sull’aiuto di nessuno, se non il proprio. Così, armatasi di coraggio, troverà un modo per scappare e sopravvivere.

Il trailer è ricco di momenti d’azione e di suspense in cui Elodie si trasforma lentamente in una donna, mettendo da parte la ragazzina determinata semplicemente a saziare l’orgoglio paterno. Ferita nel profondo, la principessa tornerà a casa come una nuova donna guerriera. Il cast di Damsel include anche altre star del cinema come Angela Bassett, Robin Wright, Ray Winston e Nick Robinson. Un survival movie fantasy che parla di coraggio e in arrivo in streaming su Netflix nel catalogo originale l’8 marzo 2024.