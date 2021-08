Crudelia 2: Emma Stone ci sarà, è ufficiale!

News Cinema

Emma Stone tornerà a interpretare Crudelia De Mon nel sequel di Crudelia. L'attrice ha firmato il contratto con la Disney.

I fan di Crudelia e soprattutto di Emma Stone nei panni della protagonista dell'origin story su Crudelia De Mon possono finalmente gioire: la loro beniamina tornerà anche per il sequel. L'attrice ha appena firmato il contratto con la Disney, mettendo a tacere le voci che la volevano in polemica con lo studio per la decisione di far uscire il film contemporaneamente in sala e sulla piattaforma Disney+, accostandola così a Scarlett Johansson.

Se ben ricordate, quest’ultima aveva citato la major perché convinta che la presenza parallela del cinecomic in sala e in streaming avesse compromesso gli incassi cinematografici e con questi la sua percentuale. La Stone, invece, che è stata produttrice esecutiva di Crudelia, sembra essere tranquilla, come ha confermato Patrick Whitesell, il presidente dell'agenzia che rappresenta l'attrice. Quest'ultimo ha detto, fra le altre cose: "Anche se il panorama dei media è stato sconvolto in modo significativo per tutti i distributori, i loro partner creativi non possono essere lasciati in disparte a sobbarcarsi una quantità sproporzionata di svantaggi". Poi ha aggiunto: "Siamo orgogliosi di lavorare insieme a Emma e alla Disney e apprezziamo la volontà dello studio di riconoscere il suo contributo come partner creativo".

Benché uscito in un periodo difficoltoso per l'industria cinematografica, Crudelia ha incassato in tutto il mondo oltre 220 milioni di dollari. Il seguito vedrà ancora dietro alla macchina da presa Craig Gillespie, e la sceneggiatura sarà ancora una volta opera di Tony McNamara. Non sappiamo se il nuovo film invaderà solamente le sale cinematografiche o se arriverà anche su Disney+.