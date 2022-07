Cosa può accadere durante le vacanze estive? Ce lo raccontano questi film in streaming

News Cinema

Abbiamo selezionato per voi cinque film in streaming ambientati d'estate, quando le scuole sono chiuse e ognuno pensa alle vacanze. Ma non tutto va per il verso giusto...

Dal momento che in Italia siamo nel pieno del periodo di vacanze estive, vogliamo giocare con voi lettori e proprio i cinque film in streaming in cui proprio tale periodo riserva ai protagonisti tutt'altro che spensieratezza e relax. Buona lettura.

Cinque film in streaming su vacanze estive…particolari

Lo squalo

Stand By Me - Ricordo di un’estate

Dirty Dancing - Balli proibiti

Il talento di Mr. Ripley

Moonrise Kingdom

Lo squalo (1975)

Lo Squalo: Il trailer originale

Ammettiamolo, dopo questo film farsi il bagno al mare non è più stata la stessa gioia, anzi...Steven Spielberg confeziona con fantasia e grande senso del cinema l’epica battaglia tra uomo e natura facendo de Lo squalo il capolavoro mainstream di una generazione. Roy Scheider, Richard Dreyfuss e Robert Shaw compongono il trio di che si lancia lal caccia della “bestia”, in una seconda parte di film delirante e tesissima. Il più grande incasso della storia del cinema americano (a suo tempo), un successo clamoroso e meritatissimo. Terrificante. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.

Stand By Me - Ricordo di un’estate (1986)

Stand by Me - Ricordo di un'estate: Trailer italiano del film

Quattro adolescenti decidono di imbarcarsi in un viaggio attraverso l’America rurale per trovare il corpo di un loro coetaneo. Dal racconto di Stephen King contenuto nella raccolta Stagioni diverse Rob Reiner trae un film di infanzia perduta, crescita e presa di coscienza della mortalità umana. River Phoenix è a capo di un gruppo di giovani attori impagabile, che fa di Stand By Me - Ricordo di un’estate il capolavoro di un decennio. Emozioni vere, musica che trascina e un finale da applausi. Cult-movie che non permette di essere dimenticato. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Apple Itunes, NOW.

Dirty Dancing - Balli proibiti (1987)

Dirty Dancing - Balli Proibiti: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Altro titolo di culto che ha fatto sognare svariate generazioni di spettatori. Nell’estate in cui si consumano amori impossibili Dirty Dancing propone quello tra il “duro” Patrick Swayze e la ragazza di città Jennifer Grey. Dirty Dancing - Balli proibiti trascina, emoziona, fa sognare di essere ribelli e liberi. Prodotto di genere che vince l’Oscar per la miglior canzone. Per chi cerca una serata romantica e strappalacrime, impossibile negare che funzioni…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Netflix, Amazon Prime Video.

Il talento di Mr. Ripley (1999)

Dopo il trionfo agli Oscar de Il paziente inglese Anthony Minghella tenta la strada del giallo psicologico raccontando di un impostore che prende il posto del ricchissimo e avvenente rampollo che ha assassinato durante una vacanza estiva in italia. Matt Damon nel suo ruolo più ambiguo e tagliente recita insieme a Jude Law (nomination all’Oscar), Cate Blanchett e Gwyneth Paltrow. Il talento di Mr. Ripley è un film elegante nella confezione e sottile nella ricerca di tensione. Andrebbe rivisto e rivisto, nasconde sempre qualcosa di interessante. Tratto dal genio di Patricia Highsmith. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, TIMVision.

Moonrise Kingdom (2012)

Moonrise Kingdom - una fuga d'amore: Il trailer italiano

Chi non ha mai sognato una fuga d’amore nelle calde notti d’estate? Ecco, Wes Anderson la mette in scena con tutto il suo stile accurato e simmetrico. Ad aiutarlo il solito cast strepitoso, dove spiccano Bruce Willis, Tilda Swinton, Frances McDormand e Bill Murray. Moonrise Kingdom è fin troppo perfetto, spesso la messa in scena distrae dalla storia. Ma allo stesso tempo è così pieno di trovate e momenti di cinema ilare che era impossibile lasciarlo fuori dalla nostra cinquina. Nomination all’Oscar per la miglior sceneggiatura originale. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, NOW.