Confidenza, il nuovo film di Daniele Luchetti, sarà in concorso al Festival di Rotterdam

News Cinema

Interpretato da Elio Germano, e tratto dall'omonimo romanzo di Domenico Starnone, il film sarà prossimamente nei cinema italiani. Ecco trama, cast e poster di Confidenza.

Daniele Luchetti, regista di film come Il portaborse, Mio fratello è figlio unico e Momenti di trascurabile felicità, tornerà prossimamente nei cinema italiani con un nuovo lungometraggio intitolato Confidenza, che prima però di arrivare in sala nel nostro paese verrà presentato in concorso il prossimo 28 gennaio all’IFFR - International Film Festival Rotterdam nella sezione “Big Screen”.

Confidenza è l'adattamento dell'omonimo romanzo di Domenico Starnone edito da Einaudi, ed è la seconda volta, dopo Lacci, che Luchetti porta al cinema un libro dello scrittore napoletano. Luchetti si è anche occupato della sceneggiatura di nuovo assieme a Francesco Piccolo.

Questa la stringata trama ufficiale del film:

Può la minaccia di un segreto spingerti a vivere una vita da uomo onesto?

Tratto dall’omonimo libro di Starnone, Confidenza è un thriller dei sentimenti che racconta come la paura o l’amore possano condizionare la nostra vita per sempre.

Confidenza è interpretato da Elio Germano nel ruolo del protagonista, e con lui nel cast ci sono l'esordiente Federica Rosellini, Vittoria Puccini, Pilar Fogliati e Isabella Ferrari. Il film è una produzione Indiana Production e Vision Distribution, società del gruppo Sky, in collaborazione con Sky, in collaborazione con Netflix e si avvale delle musiche e dei brani originali di Thom Yorke, il cantante dei Radiohead.

Qui di seguito il poster ufficiale di Confidenza e una nota di regia firmata da Luchetti.





Troppa vicinanza con la persona amata può danneggiare la nostra vita? Amore e paura possono coesistere in un rapporto di coppia? Confidenza racconta la vita sbilanciata di Pietro Vella, il suo essere perennemente col baricentro altrove. Un professore presente nelle vite dei suoi studenti ma quasi assente a se stesso. Una vita da impostore, con un segreto indicibile, un buco nero alle spalle, eppure stimato, adorato, e portato ad esempio ad una nazione intera. Una vita intera condizionata dalla paura di essere smascherato dalla persona amata, l’unica con la quale in un momento di abbandono ha avuto totale fiducia. Un film tragicomico, d’amore e spavento, umano e ridicolo come siamo tutti noi.