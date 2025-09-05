TGCom24
News Cinema

Come ti muovi, sbagli, fra figli e cani: video intervista con Gianni Di Gregorio, Greta Scarano e Iaia Forte

Mauro Donzelli

Torna il delicato cinema quotidiano e personale di Gianni Di Gregorio che dopo tanti racconti da figlio molto adulto diventa padre e nonno in Come ti muovi, sbagli, presentato a Venezia nelle Giornate degli Autori. Video intervista con Di Gregorio, Greta Scarano e Iaia Forte.

Come ti muovi, sbagli, fra figli e cani: video intervista con Gianni Di Gregorio, Greta Scarano e Iaia Forte

Figli e cani, per l'eterno figlio che tante volte ci ha raccontato, in prima persona, Gianni Di Gregorio. Fedele a un cinema quotidiano e profondamente autobiografico, questa volta è alle prese con un ruolo di padre e addirittura nonno. Come ti muovi, sbagli è il suo nuovo film presentato nella sezione Giornate degli Autori del Festival di Venezia, uscito in contemporana anche nelle sale per Fandango Distribuzione.

La routine di un professore in pensione di 70 anni è legata alla sua bella casa, serenità, amici per scherzare e una signora con cui chiacchierare. I pasti li cucina il suo domestico. Tutto va per il meglio, basta non toccargli la sua quotidianità. Ma a farlo, appunto, irrompe la figlia in crisi con il marito tedesco e i nipoti pronti a sconvolgere la sua vita, ma sempre con amore.

Abbiamo incontrato il regista e protagonista di Come ti muovi, sbagli, Gianni Di Gregorio, insieme alle protagoniste Greta Scarano e Iaia Forte in questa video intervista dal Festival di Venezia.


