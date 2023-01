Come sta Jeremy Renner dopo l'incidente: la dichiarazione dell'attore

News Cinema

L'attore che interpreta Occhio di falco è riapparso sui social dal letto d'ospedale. Intanto i suoi colleghi della Marvel gli augurano pronta guarigione.

Jeremy Renner è stato travolto da uno spazzaneve. Nell’ultima settimana, le condizioni metereologiche negli Stati Uniti hanno causato forti disagi e l’attore Marvel è stato ricoverato in ospedale a seguito di un incidente sulla neve. A distanza di qualche giorno dalla notizia, l’attore ha voluto tranquillizzare i fan via Instagram condividendo la prima dichiarazione ufficiale post intervento chirurgico. Soltanto pochi giorni fa, un portavoce ha comunicato alla stampa che Jeremy Renner è stato ricoverato in ospedale a seguito di un incidente, precisando le sue condizioni critiche ma stabili.

Come sta Jeremy Renner dopo l’incidente: la sua prima dichiarazione

A rompere il silenzio è stato Jeremy Renner. Dritto dal letto d’ospedale, l’attore che interpreta Occhio di falco nell’universo Marvel ha condiviso il suo stato di salute attraverso i social. Pochi giorni fa, è trapelata la notizia del suo infortunio, ma oggi l’attore è riapparso su Instagram condividendo un piccolissimo aggiornamento. Pare che stesse prestando soccorso a qualcuno, prima di essere travolto da uno spazzaneve e riportare gravi ferite che l’hanno costretto a raggiungere l’ospedale in elicottero. Dal suo letto d’ospedale, Jeremy Renner ha pubblicato un selfie in cui mostra il viso coperto di lividi.

Grazie a tutti per le parole gentili. Sono conciato troppo male per scrivere, ma esprimo a tutti il mio amore.

L’attore stava spazzando la neve fuori casa sua, in Nevada, quando è stato travolto dal suo veicolo usato generalmente sulle piste per rimuovere la neve in eccesso. Secondo quanto riportato dai magazine americani, l’attore ha riportato un trauma toracico, fratture e diverse ferite gravi. Dopo l’operazione, Jeremy Renner è rimasto in terapia intensiva. A detta del sindaco, l’attore aveva prestato soccorso a qualcuno bloccato nella neve prima di essere travolto dallo spazzaneve.





Jeremy Renner travolto dall’affetto dei suoi colleghi Marvel

Amatissimo per il suo ruolo nell’MCU, Jeremy Renner ha ricevuto prontamente il supporto dei suoi colleghi Marvel. La sua interpretazione di Clint Barton in svariate pellicole del Marvel Cinematic Universe così come nel più recente Hawkeye l’ha lanciato di diritto nella cultura popolare. A seguito dell’incidente, molti dei suoi colleghi hanno manifestato vicinanza, primo tra tutti James Gunn. Il regista di Guardiani della galassia, ora co-CEO dei DC Studios, ha pubblicato un breve tweet spiegando di essere vicino all’attore. Così come lo sceneggiatore di Thor Zack Stentz ha condiviso un messaggio di supporto. Infine Mark Ruffalo, che ha condiviso più volte la scena con Jeremy Renner nei film Marvel, ha pubblicato un breve pensiero tramite storie Instagram: “Prego per nostro fratello Jeremy Renner augurandogli una completa e rapida guarigione. Per favore, fallo anche tu”.